遭疑擋車？控對方撞計程車肇逃 車損估上萬影響生計
桃園市 / 綜合報導
桃園市在1月30日晚間11點多，發生一起追撞肇逃案。遭撞的計程車疑似被後方的曳引車駕駛認為車主開得太慢、惡意擋車，從後方撞上後，導致計程車嚴重受損。受害運將出面指控對方肇事逃逸，自己除了頭部受傷，車損初估也上萬元，嚴重影響生計。對此，警方表示會盡快通知肇事駕駛到案說明。
乘客說：「幹嘛啊，嚇死我了。」計程車後擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀，伴隨碰的巨響讓車上民眾嚇壞，直呼發生什麼事乘客說：「幹嘛。」受害車輛右側，突然有輛曳引車斜切到前方，還突然亮燈影響駕駛視線，當事車主懷疑對方惡意逼車，也質疑對方就是驚魂主因。
肇事曳引車駕駛說：「你開在我前面，一直擋，擋怎樣的。」對方駕駛一開口就開罵，火氣很大，受害車主當下被嚇壞搞不清楚狀況，但事後發現車損嚴重。當事計程車司機說：「這樣子的怒吼，遇到這種狀況，真的是很害怕。」、「我在停等紅燈，(曳引車)衝到我旁邊，然後我就發現，碰的一聲，我車子有受損。」
記者王顥蓉說：「這輛計程車，不只後擋風玻璃全部碎裂，包含左右兩側，都各有一個長達30公分的大洞，目前維修費用，初估上看萬元。」不只擋風玻璃，就連車尾燈的燈罩，也撞破一個大洞，維修費就要2千元。當事民眾表示，事發在1月30日晚間11點多，桃園福德一路上，警方調查發現是曳引車撞擊計程車，還肇事逃逸。
當事計程車司機說：「聲音很大聲，而且是他行駛過之後才發生的，他一定是知道，他沒有留在現場處理啊。」、「頭有去敲到車子的側邊，感覺頭昏昏沉沉的，然後有點暈眩。」秀出診斷證明，頭部有鈍傷，而且人車都受傷也影響生計。當當事計程車司機說：「這三天(週六至週一)初估的營業額，保守估計是一萬元。」
桃園市交通警察大隊八德分隊長陳建名說：「曳引車未依交通事故處理規定處置離開現場，警方將通知曳引車駕駛到案說明。」受害駕駛無奈表示，無端遭撞影響生活，希望趕快找到肇事司機，釐清責任與賠償，恢復正常生活。
更多華視新聞報導
曳引車載「超長」H型鋼狠掃騎士 警：最高罰1.8萬元
汽車撞爛單車害騎士受傷 駕駛肇逃警追查中
夫妻載4歲童遭貨車追撞 爆駕駛連撞2車肇逃
其他人也在看
全球都在瘋搶 Toyota 大改款 RAV4！在美爆出經銷商加價販售亂象
Toyota 去年 5 月發表全新大改款 RAV4 吸引全球目光，並在同年 11 月底正式在美國開賣，提供三種造型風格、共九款車型等級選擇，當地售價為 31,900～48,685 美元，約台幣 101～154 萬元，也由於大改款 RAV4 在當地太受歡迎，竟出現部分經銷商加價販售的情況，引起熱烈討論。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1則留言
哈雷前進2026台南車展！六款精選車型同展演、再推「關稅回饋」購車禮遇
美式機車領導品牌Harley-Davidson於1/29在「2026台南車展」登場，本次展覽除了展示旗下豪華陣容，更特別祭出推出「關稅回饋專案」，將進口關稅調降之實質利益提前回饋予廣大車迷，以最誠摯的行動支持每位騎士入主夢想座駕。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全年配額賣光了！BMW為這款新車緊急加班趕工
BMW的電動車轉型計畫迎來首個大勝利！首款採用全新「Neue Klasse」平台的純電休旅iX3，自去年秋天亮相以來就掀起瘋狂搶購潮。雖然正式交車要到今年三月，但截至目前，2026年全年產能幾乎全數售罄，甚至逼得BMW總部緊急調整生產計畫。這波熱潮，也讓BMW在歐洲電動車市場的訂單占比飆升到三分之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
福特六和新春開運試駕啟動 Ford SUV雙雄試乘抽國際賽車體驗之旅全車系享購車好禮
福特六和於2026/2/1起至2/28止，推出「馬年迎春駕好運」春節限時購車優惠。活動期間，消費者凡至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得限量的烘爐地開運錢母，若成功入主，更有機會週週抽黃金墜飾。此外，「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」活動也同步展開。試駕Ford休旅雙雄The All-New Ford Territory或The All-New Ford Kuga，即具備「國際賽車體驗之旅」抽獎資格乙次。福特六和以多元的購車方案迎接農曆新年，邀請消費者把握新春購車良機，開啟嶄新的駕馭篇章。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
PGO威力125「2萬公里0負評」車主認證！2026台南車展限定加碼優惠
2026台南車展於農曆年前夕熱烈登場，國內機車品牌PGO摩特動力再度參展。本次並非新車首度亮相，而是以「市場實證」為核心主軸，讓已通過消費者長時間使用驗證的車款，再次站上舞台。全國第一輛油電機車PGO isavR威力125，憑藉車主累積超過20,000公里、零負評回饋 的實際表現，成為今年車展中備受關注的省油耐用代表。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許孟哲曝老婆趙孟姿越野初體驗感想！內裝改造大公開！【Yahoo名人聊愛車】
完整版請看：https://youtu.be/DgNLNGu0lUU [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章東森新聞影音 ・ 11 小時前 ・ 3則留言
怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移
賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
景氣真的不好嗎？為什麼有些高級車越賣越好！
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。Yahoo汽車機車 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
國道驚悚撞！ 休旅車撞前方 轎車連環遭撞翻覆1死2傷
台中市 / 綜合報導 國道三號北上大甲交流道附近，昨(31)日11點多發生1死2傷嚴重車禍，起因是一輛休旅車，疑似駕駛恍神，擦撞上前方銀色轎車，銀色轎車失控衝出去，又被輔助車道開來的另外一輛 廂型 小貨車撞上，銀色轎車被撞到往內線車道衝，最後撞上安全護欄翻覆才停下，造成車內2人受困，警消人員趕到現場將人救出，55歲女駕駛當場死亡，而乘客傷重送醫，正在加護病房觀察中。一輛銀色轎車翻覆在內線車道，車身左側被撞到變形，警消人員圍在銀色轎車旁邊，拿出切割工具展開救援，要將車上受困的駕駛和乘客救出。而國道外線車道，這輛白色 廂型 小貨車撞到車頭左側爆開，毀損嚴重，前方這輛肇事車輛閃黃燈停在路肩。警方趕到現場處理，初步研判車禍起因，休旅車駕駛疑似恍神，擦撞到前方銀色轎車，造成銀色小客車失控衝出去，又被輔助車道開來的小貨車撞上，銀色轎車最後衝到內線車道，撞上中央護欄翻覆才停下，銀色轎車上55歲女駕駛明顯死亡，副駕駛54歲女子頭部嚴重受創，在加護病房搶救中，而撞上銀色轎車的貨車駕駛輕傷送醫。拖吊團隊在現場待命，等到警消人員將受困駕駛和乘客救出，立刻出動吊車排除事故，這起嚴重的3車車禍發生在1月31日晚上11點左右，國道三號北上大甲交流道附近，事發後國道上都是汽車被撞擊後的碎裂零件，大甲分隊長洪瑞佑說：「這件車禍造成1死兩傷，也造成車流一度回堵約1公里，因為發生的地點，在大甲交流道附近周圍路燈照明正常。」肇事的休旅車，是因為恍神還是其他原因追撞，警方正在調查釐清中。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
許孟哲把Jeep Wrangler Rubicon當代步車？過來人分享美國車優缺點！【Yahoo名人聊愛車】
完整版請看：https://youtu.be/DgNLNGu0lUU [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／老闆在後座看Disney+、司機在前座踩V8 這就是賓士新王
在豪華大型房車戰場上，Mercedes-Benz S-Class始終是那個「被追趕的人」。走過超過70年，無論BMW或Genesis如何來勢洶洶，S-Class依舊穩坐王座。面對新世代競爭，賓士沒有保守，2027年式S-Class直接端出全方位進化，宣告豪華旗艦仍然姓賓士。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
頻與中國企業牽扯 福特汽車否認與小米討論在美合資電動車廠
美國汽車製造商福特（Ford）可能有意與中國企業合作，在美國成立合資企業生產電動車，美國眾院對中競爭特別委員會日前已關切福特是否與比亞迪合作，現在《金融時報》週六（1/31）又報導福特已和中國小米集團談判。不過，福特汽車發言人很快嚴正否認報導。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙
即時中心／温芸萱報導昨（31）日上午11時許，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞事故。一輛自小客車由南往北行駛，疑似煞車突然失靈，失控直衝中央分隔島，猛烈撞上號誌桿。監視器畫面顯示，事故後車輛未見駕駛下車，熱心駕駛上前查看時，車內一度冒出黑煙，情況驚險。警方調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕72歲林姓女子，兩人皆臉部挫傷送醫，所幸意識清楚、無生命危險，酒測值為0，肇因仍待釐清。昨日上午11時左右，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞交通事故。一輛自小客車沿台9線由南往北行駛，準備返回住處，行經事故路段時，車輛疑似突然煞車失靈，整輛車失控直線衝向中央分隔島，猛烈撞上路中央的號誌桿，衝擊力道相當驚人。附近監視器畫面顯示，車輛高速撞擊後停在分隔島旁，卻遲遲未見駕駛下車，路過的其他駕駛察覺異狀後立即停車上前查看，並衝到駕駛座打開車門，車內隨即冒出一陣黑煙，現場一度相當驚險。警方到場後調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕駛座則載有72歲林姓女子。事故造成陳男臉部多處挫傷、頸部拉傷，林女也有臉部多處挫傷，兩人皆由救護人員送往花蓮慈濟醫院治療，所幸意識清楚，暫無生命危險。警方對陳姓駕駛進行酒測，結果酒測值為零，已排除酒駕因素。至於是否為機械故障或其他原因導致事故，仍有待進一步鑑定與調查釐清。事故處理完畢後，相關單位也派遣工程人員到場，緊急修復遭撞毀的號誌桿，並在完成清理後，恢復道路正常通行。車輛先撞上三角錐。（圖／民視新聞翻攝）車輛直線衝向中央分隔島。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙 更多民視新聞報導清晨惡火！北市吳興街民宅大火「1女OHCA」 駭人畫面曝光了台北大安區光復南路住宅火警！10樓烈焰裝潢全燒毀 2人為情侶清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。地球黃金線 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 273則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 34則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 16則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 44則留言