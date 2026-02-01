遭疑擋車？控對方撞計程車肇逃 車損估上萬影響生計

桃園市 / 綜合報導

桃園市在1月30日晚間11點多，發生一起追撞肇逃案。遭撞的計程車疑似被後方的曳引車駕駛認為車主開得太慢、惡意擋車，從後方撞上後，導致計程車嚴重受損。受害運將出面指控對方肇事逃逸，自己除了頭部受傷，車損初估也上萬元，嚴重影響生計。對此，警方表示會盡快通知肇事駕駛到案說明。

乘客說：「幹嘛啊，嚇死我了。」計程車後擋風玻璃瞬間碎成蜘蛛網狀，伴隨碰的巨響讓車上民眾嚇壞，直呼發生什麼事乘客說：「幹嘛。」受害車輛右側，突然有輛曳引車斜切到前方，還突然亮燈影響駕駛視線，當事車主懷疑對方惡意逼車，也質疑對方就是驚魂主因。

廣告 廣告

肇事曳引車駕駛說：「你開在我前面，一直擋，擋怎樣的。」對方駕駛一開口就開罵，火氣很大，受害車主當下被嚇壞搞不清楚狀況，但事後發現車損嚴重。當事計程車司機說：「這樣子的怒吼，遇到這種狀況，真的是很害怕。」、「我在停等紅燈，(曳引車)衝到我旁邊，然後我就發現，碰的一聲，我車子有受損。」

記者王顥蓉說：「這輛計程車，不只後擋風玻璃全部碎裂，包含左右兩側，都各有一個長達30公分的大洞，目前維修費用，初估上看萬元。」不只擋風玻璃，就連車尾燈的燈罩，也撞破一個大洞，維修費就要2千元。當事民眾表示，事發在1月30日晚間11點多，桃園福德一路上，警方調查發現是曳引車撞擊計程車，還肇事逃逸。

當事計程車司機說：「聲音很大聲，而且是他行駛過之後才發生的，他一定是知道，他沒有留在現場處理啊。」、「頭有去敲到車子的側邊，感覺頭昏昏沉沉的，然後有點暈眩。」秀出診斷證明，頭部有鈍傷，而且人車都受傷也影響生計。當當事計程車司機說：「這三天(週六至週一)初估的營業額，保守估計是一萬元。」

桃園市交通警察大隊八德分隊長陳建名說：「曳引車未依交通事故處理規定處置離開現場，警方將通知曳引車駕駛到案說明。」受害駕駛無奈表示，無端遭撞影響生活，希望趕快找到肇事司機，釐清責任與賠償，恢復正常生活。

原始連結







更多華視新聞報導

曳引車載「超長」H型鋼狠掃騎士 警：最高罰1.8萬元

汽車撞爛單車害騎士受傷 駕駛肇逃警追查中

夫妻載4歲童遭貨車追撞 爆駕駛連撞2車肇逃

