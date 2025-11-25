遭疑暗酸高市早苗「刻薄無福」 詹惟中被譙翻急刪文仍滅不了火

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。不過，近日掀起討論的是，命理師詹惟中昨（24日）在社群中的PO文被網友解讀成暗酸高市早苗「刻薄無福」，惹來許多網友撻伐，但如今詹惟中的該則發文已悄悄消失。

詹惟中昨（24日）發出一張由高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾3人的組合圖，解釋尖嘴猴腮看面相就知道，「其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）」，不料一番話語被網友視為是在暗酸高市早苗，紛紛留言開嗆詹惟中「長得瘦也有錯了嗎現在？」、「你怎麼不先照鏡子看看自己？」

廣告 廣告

不過貼文引發大眾討論沒多久後，詹惟中似乎就將文章刪除，如今到社群已無法查閱此則文章，但依舊滅不了火，網友轉移戰地到詹惟中三天前發布的文章中繼續留言開砲，「有算到被砲到刪文嗎」、「都多大年紀還這麼沒水準」。

詹惟中發文暗酸高市早苗面相。（圖／翻攝自沈榮欽臉書）

更多三立新聞網報導

吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位

30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰

78歲樂壇天后罹癌悲吐真實心聲：捨不得死 最新身體現況曝光了

凌晨民宅惡火！64歲資深演員「驚傳在屋內」送醫後不治身亡

