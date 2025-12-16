遭疑炒地皮 大同利空罩頂賣壓重

大同股價16日早盤試圖反彈衝高，隨後不敵外資與投信聯手調節賣壓，終場翻黑收在31.5元。圖為大同公司外觀。（本報資料照片）

大同華映案百億賠償風暴未歇，加上被立委質疑三立入主後，恐處分黃金地段資產，有炒作之嫌，在利空罩頂下，大同股價16日早盤試圖反彈衝高，隨後不敵外資與投信聯手調節賣壓，終場翻黑收在31.5元，成交量爆出逾11萬張天量，顯示市場恐慌性殺盤與博反彈的投機買盤激烈對作。

外資、投信與自營商昨呈現同步賣超態勢，法人圈對於大同短期的財務不確定性仍持保守態度，選擇先跑先贏，成交量放大至逾11萬張，較前一日倍增。

國民黨立委林德福表示，三立入主埔心農場案曾引發高度爭議，牧場重劃後被形容為「點土成金」，涉及龐大利益，本應接受更高標準的檢視，相關案件是否存在灰色地帶，社會自有公評。

廣告 廣告

前立委郭正亮表示，埔心農場在三立取得後迅速改地目，價值暴漲，京華城不正是如此，所以他提醒民眾黨注意，「圖利的標準是什麼？為什麼京華城就構成圖利？」且沒有查到金流，若沒有金流，估計柯P的收賄罪不會成立，圖利就很難講。

他指出，如果柯P沒有金流也被認為圖利成立，且圖利罪是10年以上，埔心農場是否要查一查？即便沒有發現三立給錢，桃園政府也沒拿錢，「但是不是圖利？」所以圖利罪很容易有雙標情形。

郭正亮認為，大同公司倒不一定，因為（三立集團董事長張榮華）持股大概6％多，大同資產早就很多人注意，也不是只有張榮華，人家恭敬地讓張當董事長，但這處理起來很複雜，因為有很多力量在裡面，還要看後續狀況。

市場人士指出，外界有疑慮的主要是大同計畫處分或開發的精華土地，投資人擔憂若為填補華映案的131億元錢坑，導致優質資產被急售變現，恐將損及公司長期價值。但也有部分投資人逆勢解讀為利空出盡。對於相關質疑，大同昨尚未做出回應。