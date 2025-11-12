遭疑用公費請假跑私人行程...徐佳青自曝「破百天假沒請」開嗆：以私濟公、委員你滿意嗎？...徐巧芯反被電稱「讓你有澄清機會」

立法院外交及國防委員會今（12日）召開，並請僑委會委員長徐佳青到院備詢報告業務概況，輪到國民黨立委徐巧芯質詢時，即提到過往行政院副院長鄭麗君時任立委時批評公務機票不該私人旅遊一事，並質問徐佳青過往幾年因公出國請假是否用公務機票。對此，徐佳青說明，因僑委會公務非整趟接續，過往歷任為省公帑都會請假就地停留，甚至自己多次先請假自費飛過；針對質疑，徐佳青直接回擊，願意以私濟公，累計破百天的休假未用，直呼「委員你滿意嗎？」

徐巧芯質詢提到，2015年時任立委的鄭麗君批評過當時的教育部長吳思華，理由是因為吳用公務機票出訪德國，在行程結束後還另外加了三天的個人假期，鄭麗君認為公務機票不該拿來私人旅遊，公私應該分明，想請問徐佳青的看法。



徐佳青回應，因為教育部不是涉外單位，所以每個行程之間都是接連不斷的，這部分和僑委會是不同的，活動期間可能會有一兩天落差，因此在僑委會幾十年的慣例是可以加排個人假期。



徐巧芯接續問到，根據八月底的休假資料，想請教徐佳青8月13日至8月20日期間的休假是否在台灣？徐佳青對此直言，當時她人出國，且機票是自己買的，也因為知道下一個出差的地點在哪，就特別買到當地的機票，幫國家省了一筆錢。



徐巧芯再問，8月21日到9月15日再次因公出國，期間後續是否用公務機票，對此徐佳青肯定回答。而針對徐巧芯話中意有所指，徐佳青直言，過去僑委會歷任不管委員長或副委員長，通通採取一樣的模式，他們都是因為不想浪費公帑，才會請假自費機票飛過去。

徐佳青也說，為了不想讓一些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說如果自己一開始是請休假，就全部自費，過去也好幾次都是這樣，她願意以私濟公。她也說明，當委員長不到三年當中，因公出國35次，總共是378天，當中核准的休假只有11天，換句話說，沒有請補休假，每年要貢獻給國家三個月左右的天數。



徐巧芯質疑徐佳青於2023年幾趟因公出國行程，當中請假時間拿來做很多私事，而兩人隨即發生口角，徐巧芯稱這件事遭很多人檢舉。徐佳青直言「我不知道那些人腦袋到底有沒有搞清楚」，並說明，如果自己一開始請休假，那就自費機費；若是公務出去，在A點等待赴B點期間需要銜接，就會請假就地停留，這方面哪裡會衍生機票問題，同樣在執行公務。



徐佳青直言，說她小人之心無法接受，而且檢舉都是烏龍檢舉，都是同一個人，老是搞不清楚狀況。徐巧芯稱，這些她也從當地僑胞朋友聽說，但隨即遭徐佳青反擊，「僑胞不會知道我們是甚麼狀況」，下一個點要去哪也不會跟他們說，行程都保密。



徐佳青自曝，不到三年，共累積了228天的假期，卻休不到80天，對徐巧芯烙下一句「委員你滿意嗎？」徐巧芯則尷尬回說：「很好啊，讓你有一個澄清的機會。」

(圖片來源：國會頻道)

