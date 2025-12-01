遭疑空降逼退李有宜 黃國昌服務處主任周曉芸：盼更透明深耕三蘆

李有宜（左）昨突然宣布退黨，周曉芸（右）今回應。（翻攝李有宜、周曉芸臉書粉專）

民眾黨發言人李有宜昨（11/30）無預警以「專注博士班學業」為由，辭去黨職並退黨，遭外界質疑和民眾黨安排周曉芸擔任黨主席黃國昌服務處三重蘆洲區主任有關，資深媒體人黃光芹則發文，指李長期遭「冷暴力」，今（12/1）還曬出民眾黨參選切結書，當中包含初選保密條款，而周曉芸今也透過臉書回應。

周曉芸今在臉書貼出和黃國昌合照看板，並表示共同宣傳看板「初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見我們在地方努力經營的成果，也展現我全力投入服務的誠意與決心」，她稱自己出資看板，未來也期許深耕三蘆以更透明、更踏實方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

李有宜2024立委選舉後持續深耕新北三重、蘆洲區，昨卻突然拋出退黨宣言，背後動機引發外界質疑，黃光芹昨發文指，李有宜長期遭「冷暴力」、「排擠」，直言從金門空降的周曉芸恐怕是最大原因，「這種不經協調、直接內定的潛台詞明確」，她認為，再小的黨也需要起碼的公平機制。

黃光芹今也貼出民眾黨2026參選切結書，繼續為李有宜抱不平，切結書中顯示白營要求有意參選人須具結「初選過程及結果保密」，黃光芹直言，這代表「黨說了算！」即使李有宜2024立委有8.4萬票基礎、每天都勤跑地方，「依然不敵金門空降的周曉芸」。





