遭疑裝修公司標5.9億火藥案 國防部：嚴杜紅色供應鏈、驗收不合格即解約

〔記者方瑋立／台北報導〕針對近期國防部「RDX海掃更」火藥採購案，由室內裝修公司得標引發「小資本吞大案」及專業疑慮，國防部長顧立雄下週一(15日)將赴立法院外交及國防委員會進行專案報告。根據國防部最新書面報告指出，國內廠商並無相關產製能量，故依法採「內購外貨」方式辦理；為確保履約能力，得標廠商須繳納高達6500餘萬元的押標金與保證金，且嚴格禁止中資介入，交貨時若檢驗不合格將直接解約、沒收保證金。

近期有多名在野黨立委質疑，國防部軍備局第205廠的「RDX海掃更」購案，得標廠商竟是「福麥室內裝修公司」，質疑涉及「轉手套利」或引進劣質中國製火藥。

國防部送抵立法院的最新書面報告中說明，經清查近5年(110-114年)火藥原物料採購案，包括「105公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、「B炸藥」及「RDX海掃更」等案，確認國內廠商均無產製能力。為廣徵商源，國防部採公開招標以「內購外貨」方式辦理，並將廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項一般資格。

針對外界質疑廠商資格寬鬆，國防部解釋，這是為了在國內無產製能量下，能掌握市場供應並鼓勵國內廠商參與國防產業。

但在防弊措施上，國防部強調設有高額擔保門檻。以本次爭議的「RDX海掃更」案為例，招標文件要求投標時須繳交預算金額3%(新台幣2474萬元)之押標金，決標後18日內須再繳交5%(新台幣4123萬元)之履約保證金。亦即廠商須先拿出逾6500萬元擔保金，國防部認為此舉可確保投標廠商具誠意並防止惡意棄標。

對於各界最關心的產地來源與品質，報告中明確強調「杜絕紅色供應鏈」，招標文件嚴格律定不允許「大陸地區廠商」、「第三地區含陸資成分廠商」及「在台陸資廠商」參與投標。

在履約查驗方面國防部詳列管制作為指出，廠商須在決標後180天內取得外國政府核發的「輸出許可證明」。交貨時，必須檢附經產地法院或公證人公證的「原廠製造證明文件」、品質保證書及進口報關單。

國防部說明，火藥運抵軍備局第205廠後，會由火工專業檢驗人員抽樣，並送交合格檢驗單位依美軍標準實施「物性、化性檢驗」。若檢驗合格才付款，一旦不合格，除辦理退貨由廠商回運原產地外，將直接解除契約、沒收履約保證金，並將廠商刊登停權處分。

國防部強調，將持續落實國軍各類火藥原物料購案投標廠商文件審查，並於履約階段強化交貨驗收相關作為，確保交貨品質及產地來源無虞，善盡維護國防部權益責任。

