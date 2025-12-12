遭疑襲胸籃籃被炎上！胡瓜鬆吐5字曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲今(12)日出席華視《週末最強大》開播記者會，他在新節目中除了有棚內錄影，還集結戲劇元素，還有出外景與婆婆媽媽們互動煮菜。胡瓜之前曾因在《綜藝大集合》玩遊戲誤摸籃籃胸部遭炎上，今再被問及此事，胡瓜也做出回應。

胡瓜出席華視《週末最強大》開播記者會。(記者陳奕全攝)

胡瓜之前在《大集合》因為坐氣球片段疑因摸到助理主持籃籃胸部遭炎上，節目組事後火速澄清為遊戲中常見的意外接觸。籃籃也強調那是遊戲中的意外接觸，自己並未感到不舒服。

胡瓜今也表示：「這已經都翻篇了。」也提到在《週末最強大》裡的外景是煮菜和婆婆媽媽互動，不會有玩關卡環節。

