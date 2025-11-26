遭疑詐騙 稽查員嗆「有辦法打穿環局電話」 黃偉哲：檢討

台南市 / 綜合報導

台南有民眾日前收到一張環保局稽查單，單據上沒有清楚標示稽查內容，前來稽查的人員也沒有先出示證件，民眾以為遇上詐騙集團，表示要先詢問環保局，沒想到對方態度很差，民眾立刻投訴，對此台南市長黃偉哲坦言確實要檢討。

台南市議員(國)林燕祝說：「請問一下，你看這是什麼稽查單。」台南市議員林燕祝質詢時秀出兩張稽查單，上面只有環保局的橢圓章以及寫了永康小隊，並沒有清楚標示稽查理由與內容，台南市環保局長許仁澤說：「這個不是我們一般的稽查單啦，它應該是一個簡單的通知。」

不過後續卻有稽查人員登門稽查，而且態度很不友善，稽查人員沒出示證件，對民眾的質疑還直接怒嗆，市長黃偉哲聽到這樣的對話內容，也直言不可思議，台南市長黃偉哲說：「初聽這個錄音，錄音的整個錄音，我也是覺得不可思議。」

台南市有民眾日前遇上這樣的狀況，於是向議員投訴，其實環保局稽查人員稽查時有一定的規定，就像這樣，除了要身著環保局稽查人員背心還要出示證件表示身分，對被查對象態度要溫和誠懇，可是這次事件中的稽查人員，沒穿環保局背心也沒出示證件，顯然完全沒有遵守稽查的SOP，台南市環保局稽查科長張仕音說：「環保局已針對該名的稽查態度，進行相關的檢討及究責。」環保局也強調，對於相關人員也會進行再教育，稽查時讓民眾不產生疑慮之外，也避免態度不佳，衍生不必要的爭議。

