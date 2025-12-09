遭疑財產來源不明！陳佩琪批「騙票搜索」曝金融細項：說什麼都認定有罪
記者詹宜庭／台北報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保後，妻子陳佩琪在臉書發文揭露「騙票搜索第三部」，批評檢察官林俊言、姜長志斷章取義亂連結。此外，她也透露最近苗栗縣長鍾東錦託人送了一箱他們苗栗的芋頭特產，她把芋頭切成小碎塊，用電鍋蒸熟了，用湯匙背壓成泥，再加些牛奶和白砂糖擭勻， 然後用奇福餅乾夾來吃，「我從沒做過這種料理，先生應該也是第一次吃到，他本是不太吃零食的人，但看似也吃的津津有味。」
陳佩琪指出，首先先把他們寫在聲請搜索理由及事實依據的原文列出來：「經調閱犯嫌柯文哲、其配偶陳佩琪金融帳戶交易明細資料，渠等金融帳戶自109年3月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另參以其夫妻年收入約546萬餘 元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當」。
陳佩琪說，因金融細項講起來很繁瑣，改用條列式回應較清楚：第一，小孩出生後，她就有持續提錢並存入他們戶頭的理財動作，這筆錢是讓他們投資基金用，兒子也因這筆錢，在民國99年底以810萬買下她名下的舊公寓，也拿到了國稅局的一等親間買賣的免稅證明。第二，信義路住家三五步就一家銀行，連上班的南昌路也一樣，她是用夫妻提款卡領錢，然後用小孩提款卡存入，不需轉帳手續費、不用花時間抽號碼牌等待，且下班後隨時有空都可以做，從20多年前就開始這樣了，「為什麼到了柯文哲當市長後， 變成貪汙和財產來源不明的事證？」
陳佩琪指出，第三，柯文哲當八年市長，他們年平均年收入約700萬元，卸下市長前最後一次的財產申報，有媒體幫忙統計過，說申報總數比八年前少了136萬，「八年收入約5600萬，是跑到哪裡去了？ 當然是去了小孩那裡了，我就是不想繳遺產稅啊，及早規劃、分年贈與，這樣也不行？這樣算貪汙？」
陳佩琪再指，第四，公務人員財產來源不明法是明文規定，每年被認定的不明金額，也就是需要說明的數額，要超過家庭年報稅總額，才負有說明義務，他們「每年」收入700萬，「五年」存給小孩697萬，這樣就要據此推斷貪污和財產來源不明？檢察官林俊言故意說他們夫妻薪水是546萬，其實是挑最低的一年來講，怎麼不說前一年的收入是909萬？
陳佩琪表示，大家看清楚林俊言寫的那段文字「 109年3月18日起至卸任後113年5月17日止」，大家都知道公司的財務報表或金融結賬都是以年度為單位， 他卻刻意切出「109年3月18日」這個日子， 後來才知道原來這天是柯文哲和議員便當會的日子。林俊言據此就連結說她在109年3月18日有存錢給小孩，就是她拿錢和貪汙的鐵證，「原來司法是如此天馬行空、 隨便想像一下，刻意亂亂連結，這樣就可以入人於罪？證據都不用了？」
陳佩琪提到，檢察官姜長志去年11月27日又把她叫去偵訊室問了十多個小時，要她說出某年某月某日存入給某小孩的某一筆，要她指出是從某年某月某日的哪一個人的帳戶提領出來的？ 她說，自己聽了傻眼，提領母親和夫妻的錢都混在一起了，是要怎麼分哪？ 而姜長志則回「說不出來是嗎？就財產來源不明囉！那就這樣囉，妳一週內沒提領紀錄的存入，通通都算財產來源不明囉！」陳佩琪狠酸，原來法律是這樣子的，見識到了，那天聽檢察官這麼一說，她是徹徹底底明白意思了，意思是跟他說什麼都沒用了，就是認定有罪，剩下在偵訊室的時間就僅是垃圾時間而已。
陳佩琪說，柯文哲有時下午沒出門， 也會嚷嚷肚子餓，最近苗栗縣長鍾東錦託人送了一箱他們苗栗的芋頭特產， 也是醫生們眼中的健康好食物，她把芋頭切成小碎塊，用電鍋蒸熟了，用湯匙背壓成泥，再加些牛奶和白砂糖擭勻， 然後用奇福餅乾夾來吃，「我從沒做過這種料理，先生應該也是第一次吃到，他本是不太吃零食的人，但看似也吃的津津有味。」
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
