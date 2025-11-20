遭疑販售格子籠雞蛋比例高 通路業：持續推廣動福蛋

（中央社記者何秀玲台北20日電）台灣動物社會研究會調查公布通路販售非籠飼雞蛋情況，點名多家零售通路銷售格子籠雞蛋比例仍偏高。家樂福、全聯和好市多表示，已陸續推廣動物福利蛋，並依供應量與消費者接受度逐步調整，希望在品質、價格與動物福利間取得平衡，調整蛋品結構。

台灣動物社會研究會今天舉行記者會，公布落實「全面販售非籠飼雞蛋」或「停賣格子籠雞蛋」調查結果，家樂福未完全落實「只賣非籠飼雞蛋」，旗下量販店及超市，目前只達標50%、全聯近8成是販售「格子籠蛋」、台灣COSTCO在2025年非籠飼雞蛋總銷量占比為48%。

量販龍頭家樂福表示，2018年起即對推廣及投入轉型非籠飼雞蛋做出努力，包含旗下頂級超市Mia C'bon、線上購物的蛋品，已是「全面廢籠」；家樂福量販與超市也有11家分店為廢籠蛋品，所有分店都長期設有非籠飼雞蛋專區。

家樂福也透露，對於2025年廢籠承諾進度，已預計於今年12月對外宣布推廣非籠飼雞蛋8年來的努力與結果，以及接下來的進度。

超市龍頭全聯回應，因秉持提供多元選擇理念，販售各種價格層級的雞蛋，讓不同需求的消費者可選擇最合適商品；也為了推廣動物福利，全聯與量販店大全聯陸續導入符合主管機關「雞蛋友善生產系統定義及指南」認定的動福蛋，包括豐富化籠飼（改良的傳統籠飼系統）、平飼及放牧，消費者能依自身需求選擇支持動物福利商品。

全聯指出，今年前10個月統計，全聯及大全聯在動物福利蛋銷售量達216萬盒，全台約1000家門市已導入動物福利蛋商品；但由於動福蛋供應來源有限，目前仍無法完全滿足社會需求；期待未來有更多同業加入動福蛋供應，提供消費者更多選擇。

好市多表示，全球好市多2021年起落實新動物福利政策，其中一項即是在全球雞蛋供應鏈全面販售非籠養雞蛋，台灣好市多執行這項政策，是台灣最早符合歐盟動物福利籠養標準的動福蛋，已開始引進非籠飼雞蛋，並全力推廣。

有通路私下表示，非籠飼雞蛋所需空間大，也因雞隻有自由活動空間，需要更多人力收蛋，所以成本也高；一盒格籠飼養平均價格約新台幣70至80元，而非籠飼雞蛋一盒約百元以上，需讓消費者有選擇性，通路也無法強迫消費者選擇，消費者需要時間接受，雞農也要花時間改善，不能過於躁進，相信有動福意識的消費者越來越多，整體大環境才會出現改變。（編輯：潘羿菁）1141120