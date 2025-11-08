遭疑追思共諜挨轟「不分敵我」 鄭麗文：國共主張不一也無須自相殘殺

鄭麗文認為國共主張不一也不代表要兵刃相見。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但遭質疑「追思共諜」。台北市長蔣萬安稍早表態，「應該紀念捍衛中華民國的前輩」。對此，鄭麗文回應，「那當然！蔣市長講的也沒有錯。」鄭麗文認為讓大家了解事實真相，相信大家都能理解跟支持，她不怕遭黨內同志誤解，認為說明就好了。

「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」其中追思對象包括中共安插在國民政府的最高階共諜將官吳石，鄭麗文宣布出席後挨轟「不分敵我」。鄭今天發文解釋，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石；不過今天追思活動現場，還是有吳石照片。

媒體詢問，現場唱中國紅色歌曲〈安息歌〉，〈走向復興〉，會不會擔心被染紅貼標籤？鄭麗文稱，不會，如她所言，她為主張台獨的言論自由也努力過，來之前這麼多年來一直清楚統派思想的主張跟堅持，這都是公開的，自己不至於都不知道，「但超越統獨，不論是什麼政治主張，不管認同與否，他們都應該在今天台灣民主化社會裡不需要再背負、再擔心受怕會受到政治的打壓迫害。」

她同時表示，國共對很多事主張不一，但不代表就要兵刃相見，只剩下自相殘殺一途，希望對話取代對抗，過去的歷史悲劇在今天21世紀絕對可以透過和平方式化解，和平處理兩岸矛盾，這也是國民黨希望致力於推動區域和平、兩岸和解的真正用意。