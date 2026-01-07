遭疑釀助理輕生！莫莉黑歷史被挖關IG留言 泳裝辣照「家寧按讚」

網紅莫莉自中天《大學生了沒》出道，近日她被爆與經紀人疑將遭詐騙的責任歸咎於前助理，導致對方遭到肉搜社群平台帳號、網路霸凌，上個月從5樓租屋處墜樓身亡。隨著風波延燒，莫莉被網友發現已關閉IG貼文與限時動態的留言功能；而先前與Andy因財務糾紛對簿公堂的家寧，則按過莫莉2日發布的泳裝辣照讚。

莫莉不時透過社群平台分享生活。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉2日在IG分享近況，以「New year, escaping the cold and chasing the sunshine.（新年，逃離寒冷，追逐陽光）。」向粉絲問好，並曬出度假美照，笑稱是「2026第一辣」，但有眼尖的網友發現，莫莉將貼文設定有留言數量上限，因此目前無法留言。

家寧按莫莉的泳裝辣照讚。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉出道以來爭議不斷，2010年她在《大學生了沒》自爆霸凌行為，「遇到插隊的小孩，然後我就抓了一把沙，然後往他頭上砸下去」，也提到「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公幹他」。

最爭議的事件，莫過於她在2023年出席Gucci在南韓舉辦的大秀，期間一路尾隨、甚至突然伸出手緊抓IU，讓IU受到驚嚇，保鑣也上前關心，影片曝光後引起台、韓粉絲的撻伐；她事後道歉，卻拿粉絲出來擋，表示「想要幫我的粉絲完成『看到我跟IU合照』的願望」，被質疑將個人行為強栽贓在粉絲身上，對於她的道歉完全不買單。

