遭疑「假離婚」 陳培瑜：李貞秀是否學傅崐萁鑽法律漏洞

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜4日於立法院受訪，回應有關中配立委李貞秀雙重國籍爭議等時事議題。(記者羅沛德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕擁有中配身份的民眾黨李貞秀昨宣誓就職立委，並聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，如今又爆出恐有假離婚的嫌疑。民進黨立院黨團書記長今受訪時質疑，有沒有可能李貞秀是在學國民黨團總召傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚當年的假離婚？創造更多法律的漏洞，呼籲李貞秀向國人解答她到底是不是假離婚。

陳培瑜指出，「國籍法」的規定一視同仁，今天只要具有雙重國籍就都不能擔任民意代表，她手上有中選會被提名人所繳交的國籍法相關資料，其中民眾黨其中一位不分區立委蘇子喬的文件載明「本人自始至終從未具有外國國籍，也未在中國設有戶籍，未領用中國護照、身分證或定居證。」

陳培瑜直言，如果李貞秀也繳了這張表，意味著民眾黨本身也清楚並認同「國籍法」的相關規定，既然認同就應該依法做事，而不是在不同人身上採取不同解釋。

此外，針對李貞秀遭疑有假離婚之嫌來規避財產申報，陳培瑜質疑，擔任立委確實有非常多法治上的規定，不管是財產申報或對國家效忠的義務，但是她要提醒大家，有沒有可能李貞秀是在學國民黨團總召傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚當年的假離婚？

陳培瑜表示，假離婚可以製造出非常多法律的漏洞，不敢確定李貞秀是不是明知自己在「國籍法」上已是犯法了，所以在擔任民眾黨提名不分區時，就順便一起假離婚，創造更多法律的漏洞，她不得而知，但國人對李貞秀的疑問，要請李貞秀委員自己回答，她到底是不是假離婚。

