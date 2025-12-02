遭疑「定居日本」不愛祖國！梁朝偉首回應「無奈苦笑」全被拍

娛樂中心／周希雯報導

中日關係近期因「台灣有事」言論持續緊張，中國更祭出一系列報復措施，不僅多位日本藝人的演出被臨時取消，連帶與日本往來的藝人也受到審視。香港影帝梁朝偉近期因頻頻在日本被巧遇，一度被猜測已經定居日本，甚至引發部分小粉紅不滿出征；令向來懶理外界傳聞的梁朝偉，也不得不現身回應。

據悉，梁朝偉近年常被民眾目擊現蹤日本，從街頭、咖啡廳到滑雪場都有，後來甚至傳出，他至少獨居日本長達20年，有工作才回香港；起初沒什麼人在意，不過隨著中國最近反日風氣旺盛，竟引發部分人不滿。對此，梁朝偉日前在新加坡出席活動時，被當面問起「應該在日本定居了？覺得怎麼樣呢？會不會日文啊？」他抿了抿嘴、露出苦笑，首度正面回應，「其實我不是長期在日本的…」

廣告 廣告

梁朝偉無奈表示，自己只是喜歡獨處，所以有時間就會到某些城市短住，但完全不學習當地語言，「我很喜歡那種Lost in translation（迷失東京）的感覺，我不需要跟別人說話，人家也不會跟我說話，我感到有一種好自由自在的感覺」。片段曝光後，不少中國網友也笑說，「他是不是社恐來著哈哈」、「不要為難老人，而且還是社恐老人」、「認識他的人都知道他是I人」。

遭小粉紅疑「定居日本」不愛祖國！梁朝偉當面被問「苦笑回1句」反應全被拍

梁朝偉首度回應，自己並非長期定居日本。（圖／翻攝「tonyleung_official」IG）

事實上，梁朝偉過去就受訪提到，自己在日本滑雪快30年、但一句日語都不會，「因為我根本不想跟人講話，我在香港也不想跟人講話」。他坦言，無論到訪亞洲哪個國家都覺得被監視，不時就有人拿手機出來拍照或要求簽名，「但不工作的時候，作為一個普通人會很累，想安安靜靜喝杯咖啡」。不過他在日本宛如到了不一樣的國度，「我可以有自己的空間，可能不看電影的人不會認識我是誰，我很享受那種（感覺）」，所以他也故意不學日語，「因為你不會那個語言的時候，頂多只說一兩句就講完了」。

原文出處：遭小粉紅疑「定居日本」不愛祖國！梁朝偉當面被問「苦笑回1句」反應全被拍

更多民視新聞報導

陳沂「前進中國」駁收錢大外宣！認了被問：何時回歸祖國

李多慧突急尋2台妹！國外街頭「全中文發聲」：我記得你們的臉

杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網

