遭疑「粉紅收屍隊」...看護見「人瑞夫」被搶走怒了！告3罪再聲請保護令

102歲人瑞王先生的家屬，在醫院門口將人瑞連人帶輪椅帶走。民視授權



台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他多年的69歲賴姓女看護登記結婚，引發家屬反彈，質疑看護是利用父親精神狀況不佳，藉此辦理結婚登記，好取得人瑞8億財產，雙方更在醫院門口上演「搶人大戰」。老翁目前已被子女接走，看護主張在「搶人」過程中受傷，已針對老翁家屬申請保護令，同時提告傷害、強制及妨害名譽罪。

據了解，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已過世，今年1月8日，子女前往新生北路住家探視父親時，才從父親口中得知，他已於1月5日與照顧他長達27年的賴姓女看護完成結婚登記。子女們對此相當不滿，認為父親是在精神狀況不佳、甚至「不知情」的情況下結婚，質疑賴女動機不單純，隨即對賴女提出強制告訴。

3日下午，賴姓看護陪同王姓人瑞前往台北馬偕醫院就診，王翁3名兒子、3名媳婦及4名孫子女共10人守候在醫院門口，趁機試圖帶走人瑞，雙方爆發激烈拉扯。過程中，賴女遭推擠受傷，當場跪地哭喊求助，王姓人瑞則被家屬推上車帶離現場。警方獲報到場處理，賴女送醫治療，家屬則成功將王姓人瑞接走。

事後，王姓人瑞已由家屬妥善安置，目前與大兒子或二兒子同住，並另行承租住所照顧。家屬表示，賴女與父親登記結婚後，幾乎全面阻斷父親與外界聯繫，連子女登門探視都遭拒，報警處理也無法見到父親，讓家屬擔心父親的人身自由遭限制。

家屬指出，王姓人瑞過去為土地代書，名下擁有台北市多筆房產，身價估計高達8億元，質疑賴女可能因覬覦龐大財產而「騙婚」。

不過，賴姓看護則否認指控，強調婚姻完全出於王翁本人意願，反控家屬在醫院動粗、強行帶走王翁，對她造成身心傷害；且她也在衝突中眼部受傷，對王翁子女提出傷害、強制及妨害名譽等告訴，同時已向法院申請保護令，要求王姓人瑞子女不得接近她50公尺內。

戶政事務所則表示，王姓人瑞辦理結婚登記時，臨櫃應答正常，意識狀態符合相關規定，因此婚姻登記依法受理。警方指出，相關人員已帶回派出所釐清，後續將由司法機關就婚姻效力、人身自由及相關刑責進一步認定。

