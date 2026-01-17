遭瘋傳差點「魂斷日月潭」 馬國弼急發文報平安：不要擔心

【緯來新聞網】喜劇演員馬國弼近日在年代節目《聚焦2.0》中回顧其在拍攝電影《突破：三千米的泳氣》期間的驚險經歷，並談及其演藝生涯的插曲與改名引發的爭議。

馬國弼急發文報平安。（圖／年代提供）

馬國弼透露，2025 年參演電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭拍攝一場與演員米可白的游泳戲。未料拍攝初期便發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險。所幸在工作人員即時救援下平安無事，回憶當下，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，一度以為自己將「魂斷日月潭」，成為他畢生難忘的瀕死經驗。



近日因相關話題頻繁曝光，引發外界誤解馬國弼健康出狀況，對此他透過社群媒體澄清，強調自己一切安好，呼籲大眾勿過度擔憂。馬國弼在臉書發文表示：「我真的沒事！正在拍八點檔。」他提到，一早接到多位親友來電關心，因為媒體標題誤導，讓不少人誤以為他身體出狀況。他也無奈回應：「請大家不要擔心，謝謝……唉。」

