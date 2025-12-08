遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束

娛樂中心／綜合報導

宥勝、慈惠。（圖／翻攝自臉書）

宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆為了保住老婆林慈惠團購生意，而與對方離婚止血，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。

慈惠昨（7日）迎來43歲生日，這天她也分享自己的心境，喊話那些來不及說再見的朋友們，「希望一切平安順利」，同時許下未來盡快再相見的願望，慈惠表示能夠在離開之前見證稻子從插秧到收穫，想必是老天爺的安排，「最圓滿的結束」，即使心中有再多的不捨，都必須要放下，繼續前進。

慈惠感性表示未來無法去預期，不過身邊有始終關心自己的家人跟朋友，讓她覺得充滿愛跟希望，因此她深信一切都會越來越好，貼文曝光之後，不少網友也湧入留言祝福慈惠「好好保重自己」、「祝福一切順順利利」。

慈惠發文曝光近況。（圖／翻攝自臉書）

