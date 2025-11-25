遭監院糾正 矯正署：精進完善隨母入監幼兒照顧

（中央社記者劉世怡台北25日電）監察院今天糾正矯正署，指女子監獄在隨母入監幼兒的照顧等有重大缺失。矯正署表示，積極研議精進措施，包含充足活動時間、飲食需求，並給合理照護空間。

根據矯正署新聞稿，積極研議3項精進措施，將加強與衛生福利部合作，挹注社政與兒福資源，完善幼兒保障。

第1項，提供合理照護空間部分，依機關育兒空間及實際收容現況，提供兒童福利權管單位辦理攜子入監收容適切性評估之參酌。為緩解北部女子超額收容問題，推動桃園女子監獄擴建計畫，打造合理處遇空間。

廣告 廣告

第2項，充足活動時間及飲食需求部分，配合幼兒發展，偕同專業保育人員，增加安排戶外活動，並按監獄行刑法第47條規定，視收容人個別情形，提供子女成長需求的充足飲食。

第3項，增強跨機關橫向合作部分，強化與衛生福利部社會及家庭署、各地社會福利機構聯繫、合作，辦理發展評估工作，及早媒合治療資源入監，健全幼兒身心發展。

新聞稿指出，矯正署秉持兒童最佳利益原則，督導各矯正機關基於戒護安全為前提，運用機關預算及爭取社會資源，落實柔性、彈性寬和的管理措施，提升育兒環境與處遇品質，努力照護隨母入監的幼兒健康成長。

監委王幼玲、高涌誠今天表示，調查發現會走路幼童每週僅能申請安排3次、每次10分鐘的戶外活動，總計每週30分鐘，且幼兒必須輪流使用設施，實際可使用時間可能更短；不會走路的幼兒無法參與任何戶外探索。

此外，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品，另有受刑人反映孩子因缺乏咀嚼練習而發展變慢。外國籍受刑人因語言弱勢，處境更艱難。

監委表示，攜子入監制度核心應為幼兒最佳利益，但監所的保育員和2歲以上幼兒收托幼兒園都仰賴民間單位贊助，法務部與衛福部在責任劃分、空間規劃、營養標準、人力配置及發展評估等面向都未形成一致機制。因此通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，挹注資源，以確保幼兒能在安全、健康且具基本發展機會環境生活。（編輯：李錫璋）1141125