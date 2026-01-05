遭瞎傳被媽砍傷！廖家儀罕動怒 不忍喊告：你媽才砍你

女星廖家儀近日罕見在社群平台動怒。（圖／翻攝自廖家儀臉書）





女星廖家儀2009年嫁給香港太古汽車集團總裁陳世傑，婚姻幸福美滿，她也經常會透過社群分享生活點滴。未料，4日她卻罕見動怒直呼，「我嚴重警告，如果再亂傳，我就要提告。」並貼出一張農場帳號標題的截圖。

從廖家儀曬出的截圖可以看到，該帳號以誇張標題「家庭爆衝突！49歲女星廖家儀『遭媽媽拿菜刀砍』拿500塊包紮『忍痛縫21針』肌腱險不保」，搭配病床照吸引點閱，讓廖家儀不滿直呼「你媽媽才砍你咧？有哪個媽媽會看自己的孩子不要再這樣亂轉，好嗎？」

廣告 廣告

廖家儀坦言，原以為不理會就沒事，但沒想到大過年還不斷被轉發，痛批「好玩嗎？一點都不入流！」加上事關媽媽的清白，「認真的做生意，辛辛苦苦把我養大，只是跟你們分享在市場做生意的甘苦談。忙中出錯還要努力賺錢，怎麼會被轉成這個樣子？」

廖家儀也考慮採取法律手段，「再亂轉發，我可以告人吧！各位律師⋯」最後再次呼籲，「大過年的不喜歡吵架，但是嚴重警告，請不要再亂下標題亂轉發了，謝謝。」

廖家儀替媽媽抱不平。（圖／翻攝自廖家儀臉書）

廖家儀替媽媽抱不平。（圖／翻攝自廖家儀臉書）



【更多東森娛樂報導】

●懶人包／江祖平性侵案 多位藝人挺身聲援一次看

●S媽傳身體不適缺席！真實健康狀況曝 廖家儀揭私下暖舉

●歷經兩次大手術！廖家儀演藝事業停擺 曬疤痕「滿血回歸」

