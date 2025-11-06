遭瞎傳「代表家屬認領謝侑芯？」謝薇安無奈駁斥：實在是太誇張

謝薇安駁斥馬來西亞的報導，她並非好友謝侑芯家屬派的代表。（圖／IG@謝薇安、翻攝雪碧臉書）

台灣網紅謝侑芯命案曲折離奇，目前遺體還存放在吉隆坡中央醫院太平間，等待家屬認領。怎料，當地消息混亂，頻頻發生狀況，先是有不明人士假冒家屬盜領，接著又傳出謝侑芯的閨密謝薇安，就是家屬代表，在獲得同意後已讓好友先行返台，讓本人好無奈，希望澄清一切。

據大馬媒體《東方日報》指稱，謝侑芯的好友謝薇安，原本代表家屬認屍，但礙於警方調查工作尚未完成，因使暫時無法領出遺體辦理後事。更聲稱謝薇安在太平間以硬幣擲茭的方式獲得聖杯，讓謝侑芯先行返台，且全程低調都有保鑣護送。

不過，該報導似乎是把兩件事情「謝侑芯家屬派代表」以及「謝薇安獨自來大馬探望謝侑芯」混再一起。事實上，謝侑芯的家屬是派另位代表赴大馬協助處理後事，且另外聘請保鑣保障人身安全，且全程保密。經《中國時報》了解後，該名代表並非謝薇安本人。

此外，雖然謝薇安確實有在太平間擲茭一事，但她並未做出任何代替謝侑芯家屬的舉動，僅透過社群平台發文和大家報平安，難過地寫下「謝謝祢有回應我，最後一程，只能到這裡了！」表示自己能做的都做了，剩下的都交給大馬司法單位調查。

而在看到自己被媒體亂寫後，謝薇安顯得好無奈，在粉絲群組上抱怨：「新聞所說的是我嗎？馬來西亞警察還有當地醫護人員當天都對我真的非常禮貌、也非常客氣，還不斷的安慰我。如果是有其他『故意』想亂帶風向的，那我就真的沒辦法了，已澄清！實在太誇張」。

