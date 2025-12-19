遭知名女星下毒！男星錄到一半「突口吐白沫倒地」 超慘畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

葉廷麒所飾演的學生在課後突然劇烈腹痛、倒地送醫。（圖／小公視提供）

近來臺灣校園接連爆出爭議事件，從女童以「黃金葛」下毒反擊騷擾同學、到男學生潛入女生班級尿水壺卻被輕描淡寫為惡作劇。沉浸式推理實境節目本週就以「語言霸凌 × 私刑正義」為題，拋出一個讓人背脊發涼的校園案件。



榮獲台北電影獎最佳女配角的百白，這回化身活潑卻暗藏壓力的烹飪課老師，百白首次在節目中挑戰「邊做甜點、邊讓人冒冷汗」的角色設定。她帶著學生攪拌麵糊、顧烤箱，看似輕鬆日常，卻在細節中埋下關鍵線索，讓偵探社社員一邊做料理、一邊忙著觀察隱藏在四處的細節，直呼「這堂課比考試還緊張」。百白自然又帶點壓迫感的演出，成功撐起整個場面，也讓甜點教室瞬間成為推理現場。

台北電影獎最佳女配角百白，化身活潑卻暗藏壓力的烹飪課老師。（圖／小公視提供）

葉廷麒登場《成仁高中偵探社》則直接拉高衝擊值。他所飾演的學生在課後突然劇烈腹痛、倒地送醫，診斷為疑似中毒，畫面震撼。隨著劇情推進，觀眾才發現，他並非單純的受害者——過去曾長期以「只是開玩笑」為名，對同學進行身材、性別氣質等語言羞辱，最終成為被「私刑正義」反噬的關鍵人物。



