遭砍倒地！全身是血 傷者虛弱說：轉告爸媽我愛他們 全網淚崩

兇手張文在捷運中山站、誠品南西店發動攻擊，警方和救護人員抵達現場。圖／翻攝畫面

27歲兇手張文19日晚間在台北車站和捷運中山站進行恐怖攻擊，共造成4人死亡（含兇手）和11人受傷。一名當時在現場的目擊者說，親眼目睹張文砍人，自己衝過去幫傷者止血，傷者要求他轉告：「記得跟我爸媽說我很愛他們。」網友看到這句話紛紛淚崩。

這名幫傷者止血的網友在Threads上發文說，昨天逛到誠品南西店的3、4樓時，突然有兩個女生衝進來，對著店員大喊有人拿刀！一群人彷彿逃亡似地往另個方向奔跑，然後就看到一個全身黑衣的男子，手上拿著一把刀，沿路看到單獨的人就砍，「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」、「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

原PO衝過去探查傷者，趕緊脫下外套幫他止血，不停地打110跟119，感覺傷者的意識逐漸消失，他甚至告訴原PO：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」 原PO忍不住回：「你不會死！撐下去！」有網友說，看到這段對話，忍不住流下眼淚。

另外一名人也在現場的女子說，自己當時也是衝向傷者的人之一，看到原PO脫下外套幫傷者止血，大家也一直跟傷者說話，叫傷者要撐住，自己原本是在市集擺攤，救護車把傷者載走之後，自己回到攤位，腦袋一片空白，「時間一到，我慢慢收攤。收完的時候，我忍不住哭了。今天原本只是生意不好的普通一天。 卻變成我一輩子都忘不了的一天」。

網友回憶事發經過，忍不住流淚。圖／ 攝影鄒保祥

還有一名在誠品南西店工作的櫃姐回憶說自己當時正在樓梯間補貨，接到店長打電話叫她躲起來，她就叫其他逃出來的客人一起躲在倉庫，自己全身發抖，還聞到一陣一陣的煙味，百貨外面都是警車和救護車的聲音，讓她很害怕，一直到警察前來疏散，她才和一起躲著的客人離開倉庫，打電話給父親大哭。

許多網友都說，看到傷者要求路人轉告「記得跟我爸媽說我很愛他們」真的會忍不住淚崩，還有路人說「今天是我人生中的跑馬燈」，其他網友也紛紛留言表示「有英勇57歲男士為了救人過世了⋯應該把嫌犯鞭屍才對」、「這位無辜的路人，最後不知道是否有渡過難關」、「人在這麼脆弱的時候想到父母親，他ㄧ定很孝順！更棒的是你，幫忙止血，冷靜處理這一切！」

