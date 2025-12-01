遭砍濺血後首發聲！「夜店大亨」夏天倫：替朋友擋一刀

台北夜店大亨夏天倫。（圖／東森新聞）





有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30日）晚在台北市民生東路三段一處停車場遭多人伏擊，歹徒持利器與辣椒水攻擊他與同行女伴。夏天倫左手臂遭劃出十多公分傷口，女方則因辣椒水噴灑眼部出現不適，兩人當場由警消送往馬偕醫院治療。

警方指出，松山分局民有派出所於昨晚6時許接獲通報，指稱停車場內發生攻擊事件，員警到場後立即協助救護並調閱周邊監視器，掌握涉案者動向，隨後帶回一名男性嫌疑人，並查扣一把刀、鐵棍及兩罐辣椒水，目前正持續釐清犯案原因，並追查是否尚有其他共犯。

廣告 廣告

夏天倫事後深夜在社群平台發文表示，並未影射任何人是幕後指使，但強調若事件牽涉到家人或親友，自己都會挺身而出，並提到「替朋友擋了一刀」。他同時感謝防身術教練與警方即時協助，也提及感謝宗教信仰的支持。

警方另指出，夏天倫近日與前妻互控財務糾紛引發關注，這起攻擊事件是否與相關爭議有關，仍在進一步比對釐清中。

