社會中心／綜合報導

張文無差別攻擊，導致一名蕭姓騎士，當場失血過多，送醫不治，有人拍到他生前緊握著手機，最後畫面停在通訊軟體介面，疑似想聯繫家人，而騎士的姊姊，事後也回到事發現場，放上手寫信，寫著〝謝謝弟弟這38年來的陪伴，我們全家都愛你，真希望能替你擋這一切〞。

北捷中山站旁，一束束鮮花、一張張字條，承載著不捨與哀悼，嫌犯張文拿刀揮砍，造成多人傷亡，其中，不幸過世的騎士蕭先生，他的家屬也在現場，留下這封手寫信。

廣告 廣告

















遭砍騎士生前緊握手機 姊姊手寫信：真希望能替你擋下

民眾前往事發地表達不捨與哀悼。（圖／民視新聞）









藍色信紙上頭寫著，給親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望能替你擋這一切，永遠無法釋懷的我，我們會一直陪著你別怕，最後也特別感謝社會大眾。字字句句令人鼻酸。





遭砍騎士生前緊握手機 姊姊手寫信：真希望能替你擋下

蕭姓騎士的家屬，在中山站留下手寫信悼念。（圖／民視新聞）









當時，身穿白色衣服的蕭姓騎士，被張文砍傷頸部後，撐到路邊停靠，見員警上前還忍著疼痛，指著嫌犯逃離的方向，但幾秒後就因傷重而倒地，手上緊握著手機，最後畫面停在line的介面，疑似想聯繫家人。畫面曝光，讓許多人不捨，家屬更是難以接受。

騎士姊姊對著鏡頭悲痛控訴，這起無差別攻擊，造成許多家庭，留下難以撫平的傷痛。





原文出處：遭砍騎士生前緊握手機 姊姊手寫信：真希望能替你擋下

更多民視新聞報導

高鐵驚魂！女乘客稱「算出列車會爆炸」 下場出爐

北捷事件心理關懷公私協力 安心支持服務全面即刻啟動

中山街頭傍晚濺血！甜甜圈店員「神推一把」 成顧客救命恩人

