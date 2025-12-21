遭砍騎士「最後手機畫面」曝光 疑想向家人留下交代惹鼻酸

北捷隨機攻擊事件造成4死11傷。（圖／東森新聞）





北捷恐攻案相關影像持續在網路流傳，其中37歲蕭姓騎士遭砍後仍負傷騎車離開，停靠路邊求援的畫面由前記者、作家木下黃太拍下並曝光，引發外界關注。另有網友指出，騎士倒地前手機畫面疑停留在LINE介面，推測他可能想向家人留下最後交代，讓不少人看了鼻酸直呼「好難過」。

一名網友在《Dcard》以「看了好難過，被砍的騎士生前最後影片流出」為題發文指出，先看到騎士邊大量出血邊撐著騎走，後續又看到他停在路邊打電話的影片，疑似求救或聯絡救護，最終仍因失血過多倒地不起。該貼文曝光後，也引發外界對事發當下路人反應的討論。

受害蕭姓騎士倒地後，其手機停留在LINE畫面。（圖／翻攝自木下黃太yt）

部分網友質疑，事發地點人來人往，卻未見即時協助，直言「這就是台灣最美麗的風景嗎」，也有人表示「台灣人連自己要跑都不知道，還期待幫別人止血？」

不過，另一派聲音則指出「很難止血啦，一堆鍵盤華佗」，認為並非不願救人，而是缺乏專業知識，擔心處置不當反而造成二次傷害。也有網友坦言「如果在現場也不敢上前，不知道該怎麼壓」。此外，亦有留言補充指出，事發當時「日本記者有上前協助壓迫止血」、「當時現場剛好就有醫生幫他止血了」。

更有自稱護理師的網友從急救專業角度說明，強調救人第一步是確認環境安全，否則施救者也可能變成受害者。若傷及頸動脈，出血可能非常快速，最重要是正確止血並儘速送醫，鄰近醫院啟動創傷處置才有機會搶救。也有網友提到，兇嫌當時仍在附近持續攻擊，許多人可能正處於逃離、僵住或試圖釐清狀況的混亂中。

