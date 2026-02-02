遭禁出境仍偷渡！男砸80萬潛逃菲國3年多 遣返判刑4月

黃男涉刑案遭限制出境卻偷渡，橋頭地院判處4月徒刑。（資料畫面）

一名黃姓男子涉刑案遭法院限制出境，卻仍花費80萬元透過不明人士安排漁船，自屏東偷渡前往菲律賓，最終因非法入境遭當地查獲並遣返回台。橋頭地院依違反《入出國及移民法》，判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

判決書指出，黃男因先前涉及刑案，遭法院限制出境，明知自己受禁止出國處分，仍花費80萬元，於2022年2月間透過一名綽號「鴨頭」的不明人士，安排自屏東搭乘漁船非法出境至菲律賓，藉此逃避刑事案件的審理。

不料，後續黃男因未經許可入境菲律賓，遭當地移民機關查獲，並於2025年6月17日被遣返回台。

橋頭地院審理認為，黃男行為已破壞我國入出境管理秩序，並影響國境安全，所為實屬不當，但考量其犯後坦承犯行、態度尚可，審酌其個人背景與家庭狀況後，判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





