遭禁赴海峽論壇 饒慶鈴轟中央放任農民自生自滅

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台東縣長饒慶鈴。(摘自饒慶鈴粉專／蔡旻妤台東傳真)

台東縣長饒慶鈴近日於本報發表「我討厭無力感」一文，她今（11）日質疑陸委會禁止台東縣政府團隊參加廈門海峽論壇的決定，她說，中央此舉不僅無助於解決地方面臨的實際困境，更有放任農民自生自滅之嫌。她呼籲中央說明政策邏輯，切莫讓對民眾的關心因政黨不同而有所區別。

饒慶鈴表示，這次陸委會禁止她和台東縣府同仁參加厦門海峽論壇，完全體現那份無力感。這些年來她始終與農民站在一起，從品質管制、通路開拓、異業結合到遠赴海外打拼，無一不是為了實質解決基層問題。然而，陸委會如今不准地方政府替民眾尋找出路，中央自身也缺乏協助地方解決問題的具體作為，讓人不禁質疑到底是「有意為之」還是「無能為力」。

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此外，饒慶鈴更直言反觀中央屢屢積極協助民進黨執政縣市解決各類問題，令人疑惑關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別？她要求陸委會與中央長官別再忽視地方心聲，應明確向農民交代究竟為基層權益做了什麼。

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