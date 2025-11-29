遭秋後算帳？歷史哥中廣4年節目是「趙少康親砍」...網友直呼：狠報鄭麗文仇啊！

在媒體人陳揮文宣布結束19年的飛碟電台晚間直播節目時段前，藍營政治網紅「歷史哥」李易修同樣宣布在中廣主持的4年節目《歷史易起SHOW！》從12月起停播，原因稱「趙少康親自決定砍掉」，引發外界質疑是否為藍營內鬨。消息一出，網友也直言是「狠報鄭麗文仇啊」，得罪了方丈只能走人。

歷史哥26日在臉書發文，表示當天是最後一次在中廣訪問徐巧芯 ，理由為節目調整，趙少康親自決定砍掉中廣的《歷史易起SHOW！》，將從12月1日開始。

對此，歷史哥隔日開直播表示，節目做了4年2個月，從來就不是貪圖趙少康的主持費，並稱一小時節目才2000元，一個月20天做滿就僅四萬元。



提到事發經過，歷史哥說，當天跟徐巧芯錄節目，錄完後準備要下播，中廣的人來找他，對方要開口時大概就知道要出大事了。他也澄清，節目遭停並非因去中國請假太多，或是收視或廣播閱聽率太低的問題。



許多網友也在貼文底下留言，「狠報鄭麗文仇啊」，「真的是不可思議，駡綠共媒體一條龍，自己也變成自己討厭的樣子了」，「很趙少康的決定呀」，「得罪了方丈只能走」，「秋後算帳了」。

(圖片來源：歷史哥臉書)

