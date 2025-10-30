遭稅務支出侵蝕Meta獲利大減 加碼AI布局不手軟

（中央社舊金山29日綜合外電報導）受美國稅務支出影響，臉書（Facebook）母公司Meta上季獲利大減，導致股價今天盤後交易重挫逾8%。

法新社報導，這家擁有臉書、Instagram和WhatsApp的科技巨擘表示，美國總統川普推動的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）條款導致一次性稅務支出削減獲利約160億美元，Meta上季淨利原本應達186.4億美元。

儘管如此，Meta上季營收512億美元，較去年同期成長26%，仍優於分析師預期。

Meta同時調高今年資本支出預測，預估今年資本支出達700億至720億美元，為先前預估區間的高點。

Meta上季成本與支出達307.1億美元，較去年同期增加32%，其中部分成本用於AI人才招募與相關研發。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議中表示：「我非常專注於讓Meta成為領先的AI實驗室，為所有人打造個人超級智慧，並提供可改善全球數十億人生活的應用體驗與運算設備。我們正全力投入下一代AI模型與產品開發。」

Meta旗下臉書、Instagram、WhatsApp與Messenger在內的「家族應用服務」上季每日活躍用戶達35.4億人，較去年成長8%。

Meta本月稍早宣布，將開始利用使用者與其AI聊天機器人之間的對話，來調整臉書和Instagram上顯示的廣告及內容，提高精準度。

此外，Meta近期展示新款智慧眼鏡，希望推動現實與虛擬生活的融合。新品包括與雷朋（Ray-Ban）合作推出的Meta Ray-Ban Display眼鏡，內建微型螢幕，可讓使用者查看訊息、照片等內容，彷彿在看手機螢幕。

祖克柏預測，結合AI的智慧眼鏡將成為「下一個主流運算平台」，最終取代智慧型手機。不過，負責虛擬與擴增實境產品的Reality Labs部門仍虧損嚴重。（編譯：徐睿承）141030