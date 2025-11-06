遭竊社區位大寮.鳳山交界處 緊鄰重劃區治安受關注

高雄市 / 綜合報導

為何會頻繁發生竊案，這個鳳山區的透天厝社區，位於大寮區與鳳山區的交界，緊鄰重劃區，距離陸軍官校，約五分鐘車程，有住戶透露，重劃區初期有空窗期，確實容易成為宵小盯上目標，不過近期警方勤於巡邏，社區有守望相助巡守隊，基本上治安還算好，不過也有民眾表示，周邊出入人員複雜，還是有安全疑慮，這次的連續失竊案，也引起周邊住戶的緊張。

華視新聞記者林宛瑩說：「高雄鳳山區中山東路的這一條巷弄，其實在這一邊是屬於舊社區住宅，而在另一側是屬於近10年的新建案，而在100公尺外設有一間便利商店，儘管附近的便利商店設有巡邏箱，一切看似安全，不過附近住戶透露其實還是暗藏危機。」

放眼望去周邊都是住宅，距離派出所也不遠，但為什麼住戶會有疑慮呢？記者VS.周邊住戶說：「這邊治安算OK嗎，我覺得不OK，比較複雜有些也是算是外地來的。」其實攤開地圖來看，這回遭竊的社區，距離陸軍官校2.7公里，約5分鐘車程，周邊有兩處捷運站，屬於鳳山、大寮交界，而大寮區往南過了高屏大橋，20分鐘即可抵達屏東，另外緊鄰的工協市場，周邊屬於93期重劃區，近期遷移人口也算多。

記者VS.周邊住戶說：「重劃區就是剛蓋起來就是人沒有住滿的話，比較聽說有小偷這樣。」有住戶透露，重劃區剛開始，因為有入住的空窗期，確實會成為宵小鎖定目標，但近期治安還算OK。

記者VS.周邊住戶說：「固定的每天晚上都有巡邏，治安算好嗎，算不錯啊，算不錯喔，住這邊很久了嗎，住了3、40年有了。」路口處設置監視器，而且位處鳳山大寮兩區交界，基本上兩個分局警方，巡邏時常會有重疊，這回發生多戶遭竊案件，這個地區的治安，也引發關注。

