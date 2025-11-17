即時中心／顏一軒、李美妍報導

中共日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德，公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，但卻遭韓反譏應先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」，賴總統今（17）日再度聲援沈伯洋，並反嗆韓院長「桌子說」比喻中，「真正砍斷」台灣四隻腳的是中國。對此，沈伯洋稍早回應，中國延伸它的法律管轄權去羅織罪名，這就是一個應被譴責的事情，對於立法院長而言，不該有其他解讀。





沈伯洋稍早在立法院中興大樓外受訪。針對賴清德聲援一事，沈伯洋表示，就像賴總統之前講的，儘管大家不同政黨，但都是同一國，現在遇到的狀況就是國民黨把政黨利益擺在國家利益的前面。

快新聞／遭立案通緝！賴聲援再籲韓三思 沈伯洋嗆：中共羅織罪名應被譴責

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

他表示，「大家可以仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，但真正已被通緝的是中華民國的國軍，請問中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？我相信大家的答案應該都是一樣的」。

沈伯洋強調，「今天不管大家的政黨形式，或對於意識形態的不同，重點是中國延伸它的法律管轄權去羅織罪名，這個就是一個應該被譴責的事情，所以對於立法院長來講，不應該對這件事情有任何其他的解讀狀況才對」。





