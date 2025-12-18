遭立法院司委會移請監察院彈劾 卓榮泰：證明沒有人獨裁

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今天移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰對此表示，這證明任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁，也盼大家從此在中華民國憲法的體制裡面好好談論， 談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

行政院長卓榮泰（中）不副署財劃法，立法院司法及法制委員會18日移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰對此表示，這證明任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁。（中央社資料照）

卓榮泰15日確定不副署財劃法，國民黨立委羅智強、王鴻薇以及民眾黨立委黃國昌今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。

卓榮泰下午出席活動前受訪表示，行政院之所以引用憲法第37條的規定，啟動相關權力，真正目的是要議題都能回到憲政機制討論。憲法第37條規範，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長的副署，或行政院院長及有關部會首長的副署。

他說，立院司委會要求監院彈劾證明兩件事情，第一，監察院今年年初預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，仍維持憲政機關運作必要性。第二，這證明沒有人可以獨裁，任何憲政機制都能被引用，而他也願意面對，且希望大家從此都能在中華民國憲法的體制裡面好好討論，談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

行政院發言人李慧芝稍早主持政院會後記者會也說，既然立法院在野黨團提到監察院，那就代表在野黨團認同台灣是權力分立的國家，但認同權力分立就不該侵害其他憲政機關的權力，像是大幅刪除監察院業務費，影響業務執行，導致監察院聲請釋憲才能維護憲政機關尊嚴。

李慧芝表示，在野黨團也不該癱瘓憲法法庭，導致民眾聲請的釋憲案無法被處理，更不該不斷用立法權侵害行政權，逼迫政院預算編列、增加支出，且不該不顧憲法法庭的判決，違憲要求總統到立法院備詢。

李慧芝指出，行政院一直遵守憲法秩序，照顧民眾、建設與防衛國家，期盼立法院在野黨團也能以民生為優先，盡速審議中央政府明年度總預算案。

對於總預算案尚未審議的相關衝擊，李慧芝說，如果總預算無法獲得審議通過，依法政府不能執行新興計畫，只能沿用今年度既定預算，卓榮泰今天在院會後也指示部會首長盤點受衝擊的計畫與執行項目。