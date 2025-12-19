遭立院司委會移請監院彈劾 卓榮泰：不副署是不得不的作為「我欣然面對」

監察院今天赴行政院進行年度巡察會議。（圖／李怡安攝）

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會昨天移請監察院彈劾卓榮泰。監察院今天（19日）赴行政院進行年度巡察會議，引起關注。行政院長卓榮泰表示，行政院不能是違法的行政院，唯有暫時讓《財劃法》沒有辦法生效，不副署是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為，最終目的還是要希望能夠回歸到憲政秩序，雖然引起很多的憲政秩序的討論，「我們都欣然面對」。

卓榮泰及副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、監察院副院長李鴻鈞等人上午出席「監察院114年巡察行政院會議」。

卓榮泰致詞表示，在我國憲政的體制底下，與監察院都是憲政機關，行政院負責政策的規劃執行，而監察院是最高的監察機關，負責調查行政機關及公務人員有無違失的情形。監察院關切的案件也都是行政院在推動政務時候重要的參考。

卓榮泰指出，過去這一年，國家遭受到非常多的一些衝擊。國際局勢方面，面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生變動，也帶動全球經貿、產業鏈重新再調整。另外，在國內也遭受到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響到很多地區居民生活、產業的發展。那也擬定了各個不同的特別預算，全面在執行各個受災地區的災後復原工作。

卓榮泰表示，立法院提出過不少的爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰時候，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行一些法案上面的討論。但是，窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。因此，他代表行政院依照憲法第57條的規定的權利，做因應的措施。

卓榮泰說，《財劃法》造成國家財政重大負擔，明顯違反《公債法》決定不予副署，這是一個非常慎重的決定，但是對他來講並不為難，因為一旦副署生效，照此版本《財劃法》來編定，就會產生一個違法的預算案，「那我們就是一個違法的行政院」。

卓榮泰表示，要能夠不讓此法生效，目前沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不予副署是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為。但也因此引起很多的憲政秩序的討論，「我們都欣然面對。」

卓榮泰最後強調，依照憲法第57條所做的不予覆議的決定，最終目的是要希望能夠回歸到憲政秩序、理性討論這個領域當中來。只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列的所有憲政機關，整個國家中央跟地方機關當中，能夠依照法律秩序來、憲法秩序來，還是可以找到一個適合解決的問題。



