遭粉絲「貼臉拍攝」 陸男團成員暴怒搶手機摔爛

大陸男團成員靈超日前在高鐵站遭遇粉絲近距離「貼臉拍攝」，一怒之下搶過手機摔落在地，引發網路熱議。這起事件被拍下並在社群網站上引起廣泛討論，有人批評藝人行為過激，但也有不少粉絲出面力挺，指出這些跟拍者實際上是長期騷擾藝人隱私的「私生飯」。經紀公司事後發表聲明澄清，表示靈超僅摔壞手機，並無其他肢體暴力行為，雙方已就手機損壞賠償達成協商。

事件發生在高鐵站，24歲的靈超戴著黑帽、黑色口罩，帽沿壓得極低，身穿大衣行走時，至少四名女生拿著手機貼近拍攝。畫面中可見靈超先用手將手機撥開，隨後抓住其中一名女子的衣服，該女子疑似因重心不穩而滑倒在地。另一段畫面顯示，當靈超從保母車下車時，又有一名女子在車門口用手機直對著他，靈超立即上前搶過手機後準備上車，但過程中動作較大，導致在網路上被部分人士指控是「打粉絲」。

靈超於2018年參加選秀節目《偶像練習生》走紅，之後以ONER男團成員身分出道，迅速吸引大批粉絲關注。事件曝光後，輿論兩極分化，一部分人認為公眾人物不應對粉絲動手，但更多支持者表示，這些貼身跟拍者並非真正粉絲，而是長期騷擾藝人的「私生飯」。值得注意的是，ONER男團先前就曾在活動中公開向「私生飯」喊話，要求他們離開，表達對這種跟蹤行為的不滿。團員們曾在台上表示：「下一場你要是還在V區，咱們就等著見。我就不說髮色了，說髮色顯得有點太指向性太顯眼了。我們讓他默默地消失在我們的世界。」對於此次事件，靈超的經紀公司發表聲明澄清，表示藝人只有搶奪對方手機並摔壞螢幕，並無抓頭髮、摔人等肢體暴力行為，雙方已就手機損壞賠償事宜達成協商。

