遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明

記者林宜君／台北報導

43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。（圖／翻攝自方順吉FB）

43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。面對事件，方順吉氣得報警處理，並在臉書曬出報案證明單，表示：「仙人跳？已完成報案手續，也將所有資料交給警方、律師處理，過程⋯我就不浪費大家的時間解釋了，感謝媒體朋友的關心，因不想為了小事而浪費社會資源。」

方順吉強調暫不接受任何訪問或記者會。（圖／翻攝自方順吉FB）

面對事件，方順吉氣得報警處理，並在臉書曬出報案證明單。（圖／翻攝自方順吉FB）

方順吉強調暫不接受任何訪問或記者會，後續全權交由檢警偵辦。方順吉也表示，如果未來有賠償所得，扣除律師費用後，「其餘全捐給臺灣向陽關懷協會（雲林會），並在此也提出不自殺聲明」。整起事件仍在警方調查中，方順吉態度明確、冷靜應對，避免因個人糾紛而影響社會資源，並用行動表達對公益的支持。

