遭綁架洗劫550多萬 財經網紅：查到金流但1原因錢找不回

陳昊證實損失550多萬元，雖查到金流但錢找不回來。（翻攝自陳昊Threads）

財經網紅陳昊昨（3日）表示遭人綁架，並被洗劫超過550萬元的現金與虛擬幣，最終被丟包在桃園機場，他今（4日）拍片感謝警方辦案迅速，一天就抓到2名嫌犯，目前仍有1人在逃，陳男也透露，雖已查到金流，但難以追回。

陳昊經常在社群分享投資心得，昨日透露自己遭人綁架，事發當天，他與一名網友在住家附近咖啡店交流投資經驗，對方以拿禮物為由將他引到停車場，這時2名同夥從草叢跳出攻擊他，並噴辣椒水，隨後將他綁上車、洗劫約550萬元後，將他丟包在桃園機場。

警方接獲報案後，調閱監視器迅速鎖定3名涉案嫌疑人，並於24小時內逮捕32歲吳姓及31歲李姓男子，2人已被依妨害自由、強盜及傷害罪嫌收押，另1名在逃嫌疑人持續追緝中。

陳昊今日拍片表示，肋骨仍有疼痛，但傷勢整體恢復良好，並感謝警方的辦案效率，他證實財物損失為550多萬元，雖已掌握金流，但資金因進入混幣器後迅速分散至多個錢包，基本上難以追回，「雖然錢可能拿不回來，但人還在，就有機會再賺回來」。

