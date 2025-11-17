遭綠委批中共代理人 陳玉珍：我若當縣長就是要讓金門百姓生活更好

已表態要參選2026金門縣長的國民黨立委陳玉珍，日前提出「離島建設條例」修法，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區。不過卻遭民進黨立委林楚茵抨擊，「是拚縣長還是拚做中共代理人？」陳玉珍反擊，「我如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影」。

國民黨立委陳玉珍已表態要參選2026金門縣長。（資料照／中天新聞）

陳玉珍昨（16）日前往福建武夷山，出席第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）。她表示金門和大陸的發展脫不了關係，尤其金門地理位置特殊，陸方先前提出兩岸融合示範區、廈金同域等概念，這對金門幫助很大，而且金門和廈門往來頻繁，她也會將此當作參選金門縣長的政策中心，促進金門的旅遊、觀光發展。

不過，林楚茵今日在臉書發文，質疑陳玉珍昨日跑去大陸，還說出「金門與大陸脫離不了關係」，她到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？

林楚茵表示，陳玉珍去年10月提的《離島建設條例》修正草案爭議未歇，近年大陸還推動「兩岸融合示範區」，就是對金門虎視眈眈，陳玉珍先前還提案要在離島設立自貿區，疑似想幫大陸洗產地，現在真相大白，陳玉珍不只想洗產地，更想用「自由貿易」之名，替大陸資金打開離島大門、推動「融合示範區」。

民進黨立委林楚茵。（資料照／中天新聞）

對此，陳玉珍回應，任何一個人不管擔任地方首長還是中央的首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活，「我如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影」。

陳玉珍指出，金門距離廈門僅1.6公里，也是台澎金馬唯一有和大陸實際陸地接戰過的地方，上一代金門人承受太多砲火，不希望戰爭再發生，因此她希望大陸各省各地的人，可以多來金門參觀、交流與訪問，讓彼此能增進了解。

陳玉珍還提到，大家都說台澎金馬最美的風景是人，就是希望對岸人民可以看到金門人善良純樸的一面，同時也希望金門鄉親可以多看看大陸，除了錦繡河山外，還有文化方面的軟實力，以及現代AI智能科技在各方各面的運用。

陳玉珍強調兩岸本應該多往來交流。（資料照／中天新聞）

此外，陳玉珍還說，大陸是世界上最大的白酒市場，1年營業額約8千億人民幣，金門高粱在大陸賣不到2億元人民幣，所以她也希望這麼好的酒，可以讓大陸人民多了解。站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，其實本來就應該跟大陸和平往來、多多交流，民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本，民生經濟優先才是從政的人最應該放在心裡的事情，「為了金門的未來，我們當然選擇正確的道路」。

