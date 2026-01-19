遭綠委接連指控「夾帶國防機密離場」 白委：前後時間不到30秒

多位綠委接連發文指出民眾黨立委黃國昌將國防機密資料帶出機密會議室，還好立刻被「追回」。（圖／周志龍攝）

立法院外交國防委員會今（19）日召開秘密會議，邀國防部長顧立雄列席報告並備詢。會議結束後，民進黨立委沈伯洋指出，民眾黨立委黃國昌竟將機密資料帶出機密會議室，還好第一時間「被追回」。對此，黃國昌則表示，自己發現不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

民進黨立委林楚茵先在臉書上發文表示，該場國防特別預算的機密會議全程依法列為秘密會議，相關內容是否對外說明，將統一由國防部整理後，提供與會立委對外說明。不過自己可先透露的資訊是，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

沈伯洋也接連在臉書發文表示，黃國昌質詢完，委員會召委、綠委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但黃國昌可能急著有行程，一直往門口要走出去，所以王定宇只好無奈說「黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了，幸好有迅速追回。

針對指控，黃國昌隨即發文反擊，自己「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還沒開始熱身，召委就起身示意結束」，直批整場會議「根本就是過水」。他說，離開會議室走到樓梯口時，才發現手上一疊資料中「不小心」夾帶國防部提供的書面文件，隨即立刻折返外交及國防委員會繳回，前後不到30秒。他不滿強調，事情當下就已妥善處理，卻仍被民進黨立委沈伯洋刻意放大、持續抹黑，「真的是省省吧」。

而對此，立委吳思瑤則再度批評，違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？闖紅燈只闖30秒就不能取締嗎？亂丟垃圾30秒被糾正才撿回，就不違法嗎？這是什麼卡提諾法學院啊？！

