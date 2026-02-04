遭綠委質疑「離婚已非中配」 李貞秀：每段婚姻都有難處

李貞秀今表示，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，但她在台灣住了30年，生了5個小孩都是台灣人，怎麼會說跟台灣沒有連結呢？（圖／李智為攝）

民眾黨立委、中配李貞秀昨宣誓就職，民進黨團書記長陳培瑜今（4日）稱，李貞秀遞交提名申請後就離婚，已不具有中配身分，更質疑是學國民黨立委傅崐萁假離婚。對此，李貞秀今表示，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，但她在台灣住了30年，生了5個小孩都是台灣人，怎麼會說跟台灣沒有連結呢？

李貞秀今表示，她來台灣30年，在此生兒育女、落地生根，女人也不是丈夫的附庸，兩人有共同的孩子，是永遠的家人，且5個小孩都是台灣人，怎麼會說跟台灣沒有連結呢？

她也說，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人有保有生活隱私的自由。至於被批評申請表「填得很簡陋」，李貞秀則說，若現場中國公安要收件，該補什麼當然都會補啊？但問題是對方不收件。

被問及是否能應內政部要求提出「佐證」，李貞秀則說，她之所以跑一趟中國，這也是針對莫須有的罪名，所做的政治回應。她要呼籲賴政府，民眾黨和在野黨在認真做事，在推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。

此外，有官員指出，未來李貞秀質詢或索資可能會碰壁，媒體詢問，李是否有跟黨團討論這部分？李貞秀回應，目前還沒討論到這方面，但基本原則就是按照《憲法》來，現在官員如果拒絕立委質詢，沒有罰則，但可以去監察院檢舉瀆職。

李貞秀強調，賴清德政府的執政團隊荒腔走板，內政部的說法難道是質疑中選會的能力嗎？為什麼蔡規賴不隨？賴政府可不可以做正事？



