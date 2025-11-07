遭綠學者消費性騷 藍委挺鍾沛君轟民進黨縱容成「民主退步黨」

國民黨立院黨團今舉行記者會聲援北市議員鍾沛君。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

筆名為「翁達瑞」的學者陳時奮談非洲豬瘟議題期間，以台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件為例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻。國民黨立院黨團今舉行記者會聲援鍾沛君，籲兼任民進黨主席的賴清德總統向國人公開說明，民進黨確定要繼續縱容、放任綠營學者、網君、側翼名嘴、和綠媒主持人，變成民主退步黨？

國民黨團今(7)上午由書記長羅智強、副書記長王鴻薇、徐巧芯、許宇甄，立委王育敏、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、林倩綺，陪同鍾沛君議員共同召開記者會，表達國民黨團全力聲援鍾沛君。

廣告 廣告

羅智強強力譴責綠營側翼和綠媒主持人，在媒體上踐踏女性，說出非常離譜言詞，傷害鍾沛君和所有女性。羅智強要問，什麼叫做「不參加餐敘，就不會被強吻？」什麼叫做「被親一下也沒有關係？」按此邏輯，所有發生在職場上的性騷擾，都要歸咎被害人因為去上班？參加餐敘嗎？羅智強難以理解的是，只因為政治立場不同，就可以扭曲兩性平權及對女性最基本的尊重？

楊瓊瓔表示，民進黨一向高喊「性別平權」、「女權進步」，但當黨內支持者、網軍、公眾人物對女性進行言語暴力時，卻選擇沈默、放任、甚至暗中附和。陳菁徽則強調，希望台灣政治不要變得如此沒有人性，聲援鍾沛君、拒絕檢討被害者，極度唾棄媒體上噁心的言論。

許宇甄表示，民進黨性平部沒有一個人出面說句公道話，儼然已變成民主退步黨。王育敏則說，立法院推動性平三法通過，認為對性平工作又邁出一大步。豈料看民進黨如此墮落，還好意思說自己有進步價值？呼籲衛福部，譴責傷害性平法和性平環境的這群人。

林倩綺嚴厲譴責陳時奮，利用女性遭受性騷案做成政治比喻，作為嘲諷的工具，這不僅是對被害人二度傷害，也是對全體女性的汙辱。邊境管制是否出現破口可以討論，但性騷不是推辭、不是笑話，這位所謂的學者、名嘴，這不是政治評論、理性辯論，而是消費女性的痛苦，是在傷口撒鹽。陳時奮必須立刻向鍾沛君公開道歉。林倩綺強調，社會要公平理性的公共討論，而不是建立在污辱女性的政治攻防。

副書記長王鴻薇表示，正式呼籲新頭殼網媒和年代新聞，新頭殼網媒刊登管仁健文章，其內容完全違反《性平法》，要求立即下架該文章並進行內部檢討。

另外，年代新聞主播張雅琴居然在新聞評論裡，大辣辣說「鍾沛君妳被親一下也不會死」的評論，王鴻薇質疑，這是作為一個媒體平台該有的角度？

徐巧芯表示，是誰養大綠營學者，讓他胃口越來越大？當年綠營政治人物和側翼，在＃me too事件期間，極力主張要保護女性。而如今，因為政治對立和鬥爭，竟然可以把女性受害事件一而在，再而三拿出來傷害。

鍾沛君則說，她個人的案件已經司法判決定讞，加害人也入監服刑，在司法上已經沒有討論空間，但當民進黨想要拿來利用時，像是翁達瑞、管仁健、張雅琴之流，說某某人因為怎麼樣，所以不配得到正義、不配得到性平關注等言論。鍾沛君也要問問民進黨，性平難道要有條件？只有民進黨的信眾才值得擁有嗎？

【看原文連結】