遭綠導告抄襲！藍前主任怒問：芒草有專利？

▲前國民黨新媒體部主任韋淳祐曝《萊爾校長》團隊被電影《零日攻擊》製作團隊提告。（圖／取自粉專《風向123事》）

[NOWnews今日新聞] 國民黨在去年「726大罷免」期間推出的反罷免宣傳廣告，以及後續的《萊爾校長》宣傳廣告均引起廣大迴響，讓當時的新媒體部備受關注。不過，當時的主任韋淳祐今（5）日卻發文驚爆，該團隊被國片《零日攻擊》的製作團隊提告抄襲！韋淳祐相當不滿地狠酸指出，其團隊用AI生成的「枯黃野芒草」竟被指控抄襲了《零日攻擊》花高價實拍的「翠綠青草」，原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色？

廣告 廣告

《萊爾校長》製作團隊「風向123事」今在粉專上發文指出：「對不起，我們實在無法照顧價值1億元的玻璃心。」

該粉專自稱是阿祐，《萊爾校長》製作團隊的一員，他提到，他和前國民黨發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊於2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告《7/26投不同意罷免-假訊息篇》，突然在2026年被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，令他們匪夷所思。

阿祐指出，《零日攻擊》製作團隊似乎認為窮到叮噹響的國民黨新媒體部，侵犯了他們那1億元鉅製的著作權。其團隊甚至感到一絲「榮幸」，這邏輯上大概是相當於指控一架單車抄襲法拉利的引擎構造。因為其團隊肯定抄不了《零日攻擊》那種「煉金術」般的融資手腕。

阿祐提到，在《零日攻擊》製作團隊提告的證據中，指出其團隊用 AI 生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色？也難怪今時今日有民進黨撐腰，有些人的內心就能夠黑白不分。

阿祐狠酸，《零日攻擊》已經用實力告訴大家，只要錢夠多，尷尬也可以拍得很史詩，因此其團隊無論如何戲仿，都無法複製這種「昂貴的尷尬感」。雖然小小的團隊並不如《零日攻擊》導演羅景任能拍出這種曠古絕今的史詩大片，但針對「戲仿」的過程，這個小小的團隊依舊選擇用認真與創意，去填補預算的缺口。

阿祐說，面對秋後算帳，他不會畏懼，更不會停止監督的角度。如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。要告便告，直面對決。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川習最新通話內容曝！他揭：川普對台灣問題「打哈哈」

說別人就是說自己？黃國昌批綠委「一直考察出去玩」！她數據打臉

謝典霖炫富恐影響彰化縣選情？郭正亮：這人還是勝算最大