遭綠營指控封殺軍購 藍議員擬參選人駁：與柯志恩無關

立法院20日仍未通過今年度中央政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》等案，高雄綠營議員痛批立委柯志恩2度投反對票封殺排審。對此，國民黨高市議員參選人黃裕庭回嗆，柯志恩根本與軍購案子無關，民進黨議員連議事程序都搞不清楚，監督品質堪憂。

黃裕庭指出，民進黨真的沒什麼料可以罵柯志恩，只好在被打臉後慌張轉移焦點，再次老調重彈拿出神主牌，試圖用抗中保台轉移自己是薪水小偷的事實。軍購特別條例明明一直都在程序委員會，根本還沒送到院會表決，而柯志恩在教育文化委員會，根本與軍購案子無關，何來柯志恩投票封殺？民進黨議員連議事相關程序都搞不清楚，監督品質堪憂。

黃裕庭指出，高雄市議會還在審查市政相關預算，這攸關市民福祉與城市建設，但2位領著市民納稅錢的現任議員，不進議會為市民把關，卻忙著在外面帶派系新人作秀、噴口水。這些議員把抗中保台當成政治提款機，把議會當作演員訓練班，這種只顧派系利益、愧對市民託付的行為，才是真正的「害台灣」。

