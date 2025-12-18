遭綠議員唱〈金包銀〉調侃 童仲彥怒放話爆料：讓妳哭都來不及

台北市前議員童仲彥。（圖／中時資料照，文及均攝）

前台北市議員童仲彥因詐領助理費，被判刑3年10個月，2023年獲准假釋出獄，2025年假釋期滿。日前因新竹市長高虹安二審被認定不構成貪汙改判無罪，綠營拿2人對比，這讓童仲彥不滿開嗆，更預告將在23日晚上爆料，「讓妳哭都來不及！」

童仲彥今（18）日在臉書貼出一張截圖，內容是民進黨台北市議員林延鳳在節目上表示，童仲彥最近很適合唱一首歌，接著模仿起台語歌手蔡秋鳳的唱腔，唱起經典歌曲〈金包銀〉，並問道：「這樣模仿有像嗎？」逗得現場主持人和來賓大笑，直呼有像，「延鳳變秋鳳」。

對此，童仲彥在該則貼文底下留言，開嗆：「妳幾梯的？要不要我爆妳師父的料？金包銀？我送妳的歌在我粉專！冷涼卡好磊」，事後並在臉書發文，澄清自己根本就沒有開徵信社，也早就沒在朋友那幫忙了，「麥擱黑白貢呀！笑？笑X小？」並預告將於23日晚上8點在節目《阿童之聲》爆料。

童仲彥留言開嗆。（圖／翻攝自民視新聞臉書）

童仲彥坦言，他真的快爆發了；面對綠媒幫忙喊冤，他則不以為意，痛批：「六月芥菜！」尤其點名林延鳳，「她敢虧我，我知道他們那系統做過什麼好事，看我要講到那裡而已，說出來就難聽了！幾梯的？笑？我讓妳哭都來不及！」

