遭綠點名帶領藍白速審台美關稅協議 江啟臣：別自亂陣腳

立法院副院長江啟臣27日受訪指出，目前只看到行政院提到15％不疊加、投資2500億加2500億等，其他都沒清楚答案，是不是已經簽署不得而知，立法院目前沒有收到談判協議文本。（陳淑娥攝）

台美貿易談判關稅協議傳出藍白陣營立委放話將「嚴加審查」，台中市議會民進黨團總召周永鴻27日點名立法院副院長江啟臣應展現國會領袖高度，帶領藍白黨團速審通過。（周永鴻提供）

台美貿易談判關稅協議尚未正式進入國會審查程序，傳出藍白陣營立委放話將「嚴加審查」，綠營憂心阻擋過關。台中市議會民進黨團總召周永鴻27日抨擊，未審先判的政治操作，恐讓台灣步上韓國後塵，點名立法院副院長江啟臣應展現國會領袖高度，帶領藍白黨團速審通過，別讓台中產業成為政治鬥爭的祭品。

對此，江啟臣今天受訪指出，目前只看到行政院提到15％不疊加、投資2500億加2500億等，其他都沒清楚答案，是不是已經簽署不得而知，立法院目前沒有收到談判協議文本。他認為，在對外談判爭取部分，不需要自亂陣腳。

周永鴻指出，美國總統川普於美東時間26日突發布重訊，因韓國國會遲未批准去年7月達成的貿易協議，美方決定將韓國汽車、木材、藥品等互惠商品關稅，直接從15％調升至25％。周永鴻警告，韓國因國會延宕致關稅暴增慘劇剛發生，正是對台灣血淋淋的警示。

周永鴻直言，江啟臣的選區豐原、山城，正是受害最深的手工具核心聚落，江理應是最了解台中產業生態的人，但他身居立法院副院長高位，卻未發揮應有的影響力捍衛家鄉產業，反而放任黨籍立委對攸關家鄉命脈的法案潑髒水，令人深感遺憾。

周永鴻強調，若藍白立委一邊散布謠言抹黑協議，一邊在審查過程中惡意刁難、拖延進度，導致美方失去耐心比照「韓國模式」對台祭出懲罰性關稅，這筆摧毀台中經濟的帳，鄉親一定會算在江啟臣與藍白多數黨頭上。周永鴻也強調，若因國會怠惰導致加稅，不排除串連台中各大公會與業者北上立法院，向江啟臣表達強烈抗議。

江啟臣指出，目前談判協議內容還未完全公布，是不是已經簽署不得而知，目前只看到行政院提到15％不疊加、投資2500億加2500億，甚至市場開放也沒有清楚答案，很多產業界都在等待的。立法院完全沒有收到行政院送來的協議文本，也無從審查，如果已經簽了，就盡快送到立法院審議。

江啟臣強調，該協議跟國家利益及產業利益相關，相信各政黨、各黨團都會站在守護產業利益，以及國家利益優先前提下審查協議內容。他並舉台美貿易倡議協議，後來也是在立法院審議。基本上國會審查、國會監督是民主常態，不必然要阻擋什麼，而是應該讓人民知道到底談了什麼，尤其不利的部分能不能調整，這是談判過程所謂 「give and take」。

江啟臣認為，大家應該團結一致對外，尤其在對外談判爭取部分，我們不需要自亂陣腳，讓人民知道說到底行政部門談辦協議內容是什麼，這個較重要。

