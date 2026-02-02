遭網友爆料是「服務業殺手」 Melody回應澄清：虛心接受

台北市 / 林李翰 綜合報導

「Melody」殷悅（本名劉恭顯）被網友稱讚是「零負評女星」，不料近日卻被爆私底下根本是「服務業殺手」。對此，Melody今（2）日出面回應，表示不記得發生過這些事，但如果個人行為造成任何人不舒服，我全然虛心接受，也會深深的自我反省。

近期網友在Threads發文，稱她在一次VIP的活動中，見到Melody明明不在VIP名單中卻不請自來；也有網友透露在班機上遇到Melody，意外在留言區引起航空人員集體告狀。

餐飲業人員也分享，有次服務Melody時，不小心送錯餐，對方卻咄咄逼人，甚至要求服務生重複背誦菜單更說：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次」，讓網友留下不好的印象。許多網友指控Melody對服務人員態度傲慢又惡劣，是服務業殺手，甚至還有人不滿聲稱，每次上班都祈禱今天別遇到她。

針對爆料，Melody在Instagram 發動態回應，今日看到關於我是「奧客」、「服務業殺手」的新聞，非常驚訝，曝自己沒有看Threads的習慣，今日早上特別去看一下，針對很多爆料，無法一一回應，因為我印象中，不記得有發生過這些事，當然每個人都有自己的感受立場和權利。所以，如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省。

最後Melody強調，大家有不喜歡她的權力，但請網友們也不要網暴或是刻意抹黑。強調清楚自己身為公眾人物的責任，因此決定出面回應，不希望浪費大家的時間。

