遭網友騷擾4年！美女主播公開私訊內容 揭對方惡行將尋求法律協助

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

前主播劉涵竹14日發文透露，自己有長達4年的時間被同一位網友惡意騷擾，起初自己不理會，沒想到對方竟然變本加厲，在公開貼文中留言攻擊，讓她忍無可忍直接在社群公開兩人私訊內容，並表示將尋求法律協助。

劉涵竹14日發文透露，自己遭同一位網友惡意騷擾4年。（圖／翻攝自劉涵竹IG）

劉涵竹於限時動態公開這名惡意騷擾的網友私訊內容，可以看到即使對方已遭到封鎖，卻仍會用其他帳號持續傳訊息給她，且內容都是在辱罵自己的，而她也私訊中回應該網友，「你再騷擾我，我就報警。」並提醒對方自己已經截圖，同時詢問過警察，更提醒對方不要以為用小號就抓不到。

劉涵竹公開私訊內容。（圖／翻攝自劉涵竹IG）

接著，劉涵竹透露，自己被對方用各種小號私訊已長達4年，一開始都是冷處理，「今天他公開在我貼文底下留言，我盜他帳號並私訊辱罵，我決定直接公開此瘋狂行為，並尋求各界、法律協助。」對此，劉涵竹無奈表示，希望其他網友不要再勸公眾人物，「看到傷人的話、收到噁照就封鎖。」因為是消極的做法，「只會讓他們以為這樣做沒關係。」





◎《FTNN新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118

教育部反霸凌投訴專線: 1953。

