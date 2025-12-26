遭網批頭太大長很兇！女星崩潰後悔「同框權恩妃」 關鍵主因曝光

記者陳宣如／綜合報導

韓國當紅饒舌歌手李泳知近日登上百萬訂閱YouTube頻道「CharlesEnter」作客，再度談及過往引發關注的身材與外貌話題，並回憶與歌手權恩妃同框的一段插曲，成為熱議焦點。她坦言，當年在MBC《歌謠大祭典》舞台上，兩人原本約定要站在一起拍照，沒想到卻成為她至今仍會後悔的決定。

李泳知（左）澄清當年在MBC《歌謠大祭典》與權恩妃（右）的合照，強調本人絕對沒有體型差別大成這樣。（圖／翻攝自IG）

該頻道於25日發布題為「失散多年的姊妹李泳知」的影片，李泳知在影片中展示當時合照，幽默自嘲：「這畫面合理嗎？老實說？」照片中，官方身高172公分的她與身旁嬌小的藝人權恩妃（官方身高158公分）形成鮮明對比，網路也曾因此掀起熱烈討論。她表示，若能回到過去，她絕對不會選擇站在權恩妃旁邊，但也坦言自己其實身材並非照片呈現的樣子，「本人很普通，甚至是讓人感到有點失望的程度。」一旁的主持人Charles看到照片後爆笑回應：「這完全是因為恩妃身材嬌小啊！」李泳知則幽默表示：「一個太小，一個太大！」兩人互動輕鬆幽默，笑聲不斷。

李泳知幽默自嘲與權恩妃的「最萌身高差」。（圖／翻攝自YouTube @찰스엔터）

此外，李泳知也談到長期面對外貌批評的心情。她透露曾因「頭太大」、「長得很兇」等惡意評論而困擾，但如今已學會豁達面對，笑稱：「剛開始被講一兩次還會受傷，但現在不會了。」她幽默預告：「天這支影片底下肯定又會有（類似留言）。」李泳知更坦言，對於覺得有趣的惡評，她甚至會截圖留存作紀念。主持人Charles也自嘲，自己常被網友戲稱「頭大得像臉盆」，兩人你一言我一語的互動，充滿笑料，引發連連大笑。

李泳知坦言若能回到過去，自己絕不會站在權恩妃旁邊。（圖／翻攝自YouTube @찰스엔터）

在分享趣事之餘，李泳知也談及私人感情生活。當主持人問到「初戀是什麼時候？」時，她坦言自己在20歲時有過初戀經驗，並補充目前已單身約一年。作為網路世代的藝人，她也透露近期最大的煩惱是：「一直在思考，要怎麼和網路上的大家維持更好的關係。」展現出真誠又親民的一面。

李泳知近期重新活躍於社群平台，分享日常生活點滴，雖然身材與外貌仍會成為網路討論焦點，但她已能以更自在、自信的心態面對，展現出舞台上霸氣rapper之外的可愛、直率個性，也讓粉絲感受到她真性情與成熟魅力。

