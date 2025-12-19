美國拍板110億美元對台軍售，北京跳腳譴責：「以台制華」不會得逞，「以武助獨」將引火燒身

美國國務院17日宣布，已經批准對台灣總額超過110億美元的軍售案，內容包括海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備；如果最終完成交付，將成為華府歷年來對台灣規模最大的軍售案之一。此舉隨即引發北京強烈反彈、批評這項軍售「破壞中國主權」。

根據美、台雙方公布的內容，這筆交易包含8項獨立採購：「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」。

廣告 廣告

針對這次軍售，美國國務院表示，美國是依據《台灣關係法》，協助台灣維持「與其所面臨威脅相稱、足夠的自我防衛能力」。國務院同時呼籲北京停止對台灣施加軍事、外交與經濟壓力，改以「有意義的對話」與台灣互動。

美國國防部下屬的「國防安全合作署」（Defense Security Cooperation Agency）負責美國的對外軍售事務，該機構表示，已正式通知國會相關軍售案，接下來將進入為期30天的審查期，期滿後交易才可繼續推進。

國務院在聲明中指出，這項軍售「符合美國的國家、經濟與安全利益」，也將「提升受援方因應當前與未來威脅的能力」。今年11月，美國才剛核准對台約13億美元的軍售案，內容包括3.3億美元的F-16戰機與其他軍機零件，以及7億美元的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）中程防空飛彈系統。

同月，總統賴清德也宣布，因應中國的軍事擴張，政府計畫編列1.25兆的國防特別預算；國防部表示，在此次潛在的8項採購中，有5項——M109A7自走砲、海馬士遠遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈續購——屬於其中。國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

這項特別預算的重點，在於採購精準火砲、長程精準打擊飛彈、防空系統、反彈道與反裝甲飛彈、無人機與反無人機系統、AI驅動的軍事系統，以及美台共同研發的武器。預算同時也希望強化台灣整體防衛能力，尤其是所謂的「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。

另外3項——臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、AH-1W型直升機零附件、魚叉飛彈可修件檢修——都將與上述5案一同進入「知會國會」程序，若無意外，預計1個月後生效。

軍售消息公布後，北京立即表達強烈不滿。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上表示，這項軍售先進武器計畫「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定」。郭嘉昆還指出，美方此舉向他口中的「台獨分裂勢力」發出了錯誤訊號，中方對此「堅決反對並強烈譴責」，並說美國企圖以武力支持台獨，「只會加速把台海推向兵兇戰危的境地。美方『以武助獨』只會引火燒身，『以台制華』絕對不會得逞。

近年來，隨著來自北京的壓力不斷升高，台灣持續加快軍事採購步伐。中國軍機與軍艦幾乎天天出現在台灣周邊空域與海域，並且頻繁在周邊水域進行大規模軍事演習。我國國防部在聲明中表示，美國持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並加速建立強大的嚇阻力量，同時發揮不對稱作戰的優勢，這些都是維持區域和平與穩定的基礎。

更多風傳媒報導

