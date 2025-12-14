遭網軍譏「愛寫臉書」 陳佩琪：丈夫遭司法迫害妻子要禁聲？

柯文哲最近都在看卷宗。（翻攝自陳佩琪臉書）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（14日）在社群發文，回顧先前因丈夫案件遭檢方問話的經過，並提到網軍常譏諷她是「愛寫臉書的落選人老婆」，認為「沒聲音」才是女性的美德，她質疑，當丈夫遭司法迫害、折磨，身為妻子是否就必須噤聲，並直言等案件告一段落後，或許會少寫一點。

前中央社記者謝幸恩涉民眾黨主席黃國昌「狗仔集團」偷拍案，日前遭檢方約談後請回，她隨後發文指控檢察官偵訊期間不斷追問政治關聯，北檢則迅速澄清，強調訊問內容均與案情有關。

對此，陳佩琪有感而發，今日在臉書指出，近期看到北檢回應謝女的聲明，讓她期待檢方也能正面說明她過去被訊問的相關疑問，她回顧先前被詢問時，曾有廉政人員以她站在ATM前的照片影射為貪污證據，並追問家中帳戶、子女帳務與留學費用來源，她認為，檢方應提出具體犯罪證據，而非沒憑沒據、叫她來疲勞訊問、自證己罪。

貼文最後，陳佩琪提到，網軍最愛罵她「那個愛寫臉書的落選人老婆啊…」，並拿她與第一夫人相比，指稱「沒有聲音」才是女性的美德、也是台灣女性應有的形象，她質疑，丈夫受到司法如此迫害、折磨，還差點沒命，做太太的她難道要噤聲才是？她表示，等官司告一段落，或許會少寫一點吧！





