遭網酸最沒資格拿「TWICE公關票」嘻小瓜一句話狠打臉澄清真相！

娛樂中心／綜合報導

TWICE周子瑜13歲孤單一人赴韓當練習生發展，10年首次光榮返鄉演出。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

南韓超人氣女團TWICE成員周子瑜出道10年首度高雄開唱於上周圓滿結束，更宣告明年3月攻上台北大巨蛋，掀起全台熱潮。子瑜在台時的舞蹈恩師嘻小瓜（謝紹宸）也親赴現場應援，日前分享和子瑜在後台合照的照片，以及認識對方的過程，對於有人誇他「最有資格拿公關票」，嘻小瓜27日發文表示很感謝這份肯定，不過他澄清：「我這次用行動支持，我是買票進場的唷。」

嘻小瓜貼出與子瑜兩人後台合照。（圖／翻攝自Threads ＠kuakua_0629）

嘻小瓜坦言，早在演唱會公告時，就曾看到過網友酸他「最沒資格拿公關票」，對於這些攻擊，他無奈表示，不知那些人為何對他有如此多的惡意，「但我想說的是……沒有誰有資格誰沒資格！支持的心比什麼都重要！」

嘻小瓜先前也提到，自己多年來鮮少公開發與子瑜私下見面的照片，因此備受質疑想「蹭」或「不熟」，對此他直言：「但我真的是很珍惜這段友情，所以不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度！」

嘻小瓜回應網友酸他「最沒資格拿公關票」。（圖／翻攝自Threads @kuakua_0629）

這次親眼見證子瑜返鄉開唱，嘻小瓜坦言自己情緒激動，「直接爆哭，我不敢在外面哭泣，但演唱會當下內心真的非常非常激動！」，嘻小瓜貼文最後他感性寫下：「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著謝謝妳，讓我也充滿動力。」，然而該文一出，仍被部分網友酸言「蹭熱度」，對此嘻小瓜也忍不住正面回應：「會蹭到你下地獄！」

